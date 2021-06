Calciomercato Milan, sfuma un colpo: tutto fatto con l’Atalanta. I rossoneri avevano messo nel mirino la giovane stella che ha scelto di trasferirsi a Bergamo

Calciomercato Milan, sfuma un colpo: tutto fatto con l’Atalanta (Foto: Getty)

Il mercato del Milan ruota tutto attorno ai rinnovi di contratto. Le partenze a parametro zero di Calhanoglu e Donnarumma sono l’esempio della strada intrapresa dalla proprietà rossonera. Elliott non vuole piegarsi alle richieste dei procuratori e proprio per questo ha le idee chiare sulla condotta da seguire. Stop a cifre esagerate e bonus facili per chi non ha dimostrato grande rendimento e attaccamento alla maglia. Nella stessa condizione degli altri due compagni in uscita, si trova ora Frank Kessie, pressato dall’Inter. Il centrocampista africano verrà probabilmente accontentato, anche perchè rientra nei parametri stabiliti da Gazidis. Sempre a centrocampo andrà però inserito qualche altro profilo di livello, per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Pioli. Uno dei giovani attenzionati nell’ultimo Europeo, è Teun Koopmeiners, mediano dell’AZ Alkmar, uscito con la sua Olanda contro la Repubblica Ceca negli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è fatta per il primo colpo: Allegri gongola

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un’altra stella all’Inter: la dirigenza trema

Calciomercato Milan, sfuma un colpo: Koopmeiners va all’Atalanta

Calciomercato Milan, sfuma un colpo: Koopmeiners all’Atalanta (Foto: Getty)

Sul capitano dell’AZ si è registrato però un clamoroso sorpasso negli ultimi giorni. Oltre al Milan anche la Roma era interessata, ma a spuntarla è stata l’Atalanta. La squadra di Bergamo ha già diversi protagonisti che si stanno mettendo in luce nella rassegna continentale, basti pensare a Pessina, Gosens, Malinovski e Freuler. I nerazzurri sembrano aver trovato l’accordo anche con il club olandese per Koopmeiners. Come riportato da calciomercato.com si parla di 15 milioni di euro più 5 di bonus per il suo cartellino, con un contratto quadriennale da almeno 2 milioni l’anno.

Nell’ultima stagione, il centrocampista con spiccate doti di inserimento ha realizzato ben 15 gol in Eredivisie, più 5 assist. Molto abile sia sulle punizioni che sui rigori, in patria viene paragonato a Strootman e a 23 anni ha tutto per imporsi ad alti livelli. A Zingonia ritroverà anche De Roon, compagno di nazionale e guida sicura per un rapido ambientamento. L’Atalanta sogna in grande.