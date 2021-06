black-lightning-4-stagione,-dal-29-giugno-su-netflix

Black Lightning 4 in Italia quando esce? Dal 29 giugno 2021

Black Lightning 4 stagione è arrivata su Netflix! Debutta martedì 29 giugno 2021 l’ultimo imperdibile capitolo della serie sviluppata da Salim Akil basata sulle vicende di Fulmine Nero, noto personaggio della DC Comics ambientato nell’Arrowverse. La serie è trasmessa negli Stati Uniti dal 16 gennaio 2018 al 24 maggio 2021 su The CW, mentre in Italia è distribuita dal 23 gennaio 2018 in esclusiva streaming su Netflix.

La serie è prodotta da Berlanti Productions, Akil Productions, Warner Bros. Televisione e DC Entertainment.

Black Lightning 4 trama e anticipazioni

Tornano e si concludono le vicende di Jefferson Pierce (Cress Williams) in Black Lightning 4 stagione. Ora preside di una scuola superiore, Jefferson continua a combattere contro la corruzione locale nella sua comunità di Freeland. Dopo infatti un anno dal grande conflitto contro la Markovia, il nostro protagonista si ritrova a discutere con la propria famiglia su come proseguire la lotta per la città in cui vive. Nel frattempo, però, Tobias (Marvin “Krondon” Jones III) è pronto ad emergere sotto nuove sembianze.

Black Lightning 4 puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la quarta e ultima stagione di Black Lightining? Torna con tredici nuovi episodi il capitolo conclusivo della serie basata sul personaggio DC Comics Fulmine nero.

Black Lightning 4 cast, attori e personaggi

Chi torna nel cast dell’ultima stagione di Black Lightning? La serie targata The CW ci saluta con il ritorno dei suoi protagonisti principali. Tra questi Cress Williams nei panni di Black Lightning, China Anne McClain nel ruolo di sua moglie Jennifer Pierce, Nafessa Williams scelta per il ruolo della figlia maggiore Anissa Pierce, e Christine Adams per quello dell’ex-moglie Lynn Pierce.

Gli altri personaggi principali sono Marvin ‘Krondon’ Jones III che impersonifica Tobias Whale e James Remar nel ruolo di Peter Gambi. Si unisce alla stagione 4 anche Jordan Calloway nel ruolo di Khali Payne, migliore amico e poi fidanzato di Jennifer, e Chantal Thuy in quello di Grace Choi, fidanzata di Anissa e meta-umano con poteri da mutaforma.

Ricordiamo infine che Laura Kariuki sostituisce McClain nei panni di Jennifer Pierce a partire dall’episodio 5. McClain, tuttavia, torna per il finale di serie.

Black Lightning 4 in streaming, dove vederla

Dove vedere Black Lightning 4 in streaming in Italia? A partire dal 29 giugno 2021 l’ultimo imperdibile capitolo della serie creata da Salim Akil è interamente disponibile su Netflix. Sul colosso dello streaming trovi anche le prime tre stagioni dello show sulle vicende di Filmine Nero.

Black Lightning 5 non si farà

Black Lightning 5 non ci sarà! A rivelarlo è The CW lo scorso 7 gennaio 2020 in occasione del rinnovo della quarta e ultima stagione.

“Quando abbiamo iniziato il viaggio di Black Lightning sapevo che Jefferson Pierce e la sua famiglia di potenti donne nere sarebbero stati un’aggiunta unica al genere dei supereroi“, ha dichiarato il produttore esecutivo Salim Akil in una nota riportata da TvLine.

“Grazie al cast fenomenale, agli scrittori e alla troupe senza i quali niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che siamo stati in grado di fare e dei momenti che siamo stati in grado di creare nel dare vita alla prima famiglia di supereroi afroamericani della DC per la cultura” ha concluso l’ideatore della serie tv che si ferma così a un totale di quattro stagioni per 58 episodi.