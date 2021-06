belen-sorpresa-dalla-risposta-di-santiago

Spread the love

I bambini di oggi, vero, sono molto svegli. Belen Rodriguez ha un magnifico rapporto con il figlio avuto con Stefano De Martino e ama condividere momenti di quotidianità con il piccolo Santiago. Lui, poi, appare sempre molto vispo e con la risposta pronta.

Belen Rodriguez si trova insieme a gran parte della famiglia a passare giornate all’insegna del relax fisico e mentale.

I Rodriguez e, ovviamente, Antonino Spinalbese, sono al Lago di Como. Mentre Belen spesso dorme in quanto affetta da grande stanchezza dovuta alla gravidanza, Antonino si diverte a imparare a suonare la chitarra e improvvisare “show” casalinghi.

Anche Santiago, primo figlio di Belen, è con la mamma e il nuovo compagno dell’ultima. Santiago sembra essere pronto e anche lui impaziente per la nascita della tanto attesa seconda figlia di Belen: Luna Marie.

Infatti, una storia postata da Belen mostra un momento di quotidianità durante il quale lei “sgrida” scherzosamente il figlio ma… la risposta di Santiago è sorprendente.

Leggi anche: Belen “tradita” da Stefano? Il web contro De Martino

Santiago sorprende la mamma Belen Rodriguez

Il contesto in cui è arrivata una risposta “piccante” dal giovanissimo Santiago per mamma Belen era un bel pranzo in famiglia.

Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, attendeva con ansia il piatto servitogli dal nonno Gustavo… a quel punto, Belen (mentre riprendeva) lo ha “rimproverato”, dicendo:

Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te.

Sì, perché Belen Rodriguez è alla 36esima settimana e ormai non è un mistero che la futura figlia della coppia formata da Belen e Antonino nascerà per metà luglio.

Intanto, al piccolo rimprovero di Belen, si ode dal video postato dalla showgirl il piccolo Santiago replicare:

Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà.

Già Santiago si è fatto valere con queste parole, lasciando intendere che “già sa come andrà a finire”, nonostante la sua brevissima esperienza nel mondo. Dunque, Belen non gli ha lasciato l’ultima parola e ha replicato:

Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo.

Alla fine, è stato Santiago a vincere il “round” di botta e risposta con la madre e lo ha fatto con una risposta che spiazza e azzera in senso positivo, perché nasconde un’ingenua manifestazione di amore e dolcezza:

Potrebbe interessarti: Belen e Stefano ritorno di fiamma? Maria De Filippi svela qualcosa