amadeus-nella-bufera,-pubblica-una-foto-del-figlio-che-dorme-in-una-“cuccia”-insieme-al-cane-e-il-web-si-rivolta

Amadeus è un bravissimo conduttore che ha condotto, insieme al suo amico Fiorello, forse, l’edizione del Festival di Sanremo più difficile, quella dello scorso anno, senza pubblico. La pandemia, se il primo anno, nel 2020, è piombata in Italia a marzo e dunque quando il Festival di Sanremo era già finito, nel 2021, per il secondo anno, ci ha travolto fin da ottobre e dunque, a febbraio eravamo ancora nel pieno e nonostante le varie idee che si sono susseguite e le diverse proposte, alla fine si è deciso che la cosa più prudente sarebbe stata quella di fare la manifestazione canora più importante d’Italia senza il pubblico in sala e così è stato.

Amadeus e Fiorello sono riusciti a portare in porto la barca ma hanno davvero sofferto tanto e, alla fine, hanno consegnato al pubblico un prodotto che non è stato certamente quello che sarebbe potuto essere con il pubblico in sala.

Amadeus posta una foto del figlio che dorme nella “cuccia” insieme al cane

Amadeus condivide il profilo social con la moglie Giovanna Civitillo ed è stata lei stessa a spiegare il perché.

Giovanna, infatti, ha detto che gestendo lei da solo il profilo social del marito le risulta più semplice averne uno solo, appunto di profilo, piuttosto che due separati. Qualche girono fa sul suo profilo Amadeus ha postato la foto del figlio suo e di Giovanna che dorme, pare sul sediel posteriore della macchina, in quella che sembra una cuccia e ha accompagnato lo scatto con la seguente didascalia “Una cuccia per due ” .

Il web commenta la foto

Come era prevedibile, visto il numero molto alto di follower che Amadeus ha, la foto ha ricevuto tantissimi commenti e c’è chi non ha affatto apprezzato che il bambino, Josè dormisse in uno spazio ristretto insieme al cane di famiglia e ha scritto così: “Beh insomma…Contenti voi…”.

Però, c’è stato anche chi ha apprezzato tanto lo scatto e ha scritto rispondendo a chi lo criticava: “Ma che commenti fate?! Magari il cagnolino aveva bisogno di essere rassicurato.. , oppure: ‘Stai attenta’…. “ ma anche ‘Contenti voi…’ e “Ma la gente riuscirà mai a farsi i cavolacci propri?! Assurdo!!! Teneri.. ”.

Anche Tosca è intervenuta per far capire il suo punto di vista che è stato spiegato con un cuore: “ ”.

Qualcuno ha scritto: “Intravedo un boston terrier, una razza magnifica per un bambino”.

Amadeus che ha 58 anni questi giorni li sta trascorrendo a Milano insieme alla moglie Giovanna Civitillo che ha 43 anni, e al loro bambino José che ha 12 anni.

