Al Bano una furia perché costretto a rinviare tutti i suoi concerti e punta il dito contro …

Albano, spesso, fa parlare di sé anche se lui ne farebbe volentieri a meno. Il cantante di Cellino San Marco, qualche giorno fa ha riempito le pagine dei giornali dopo che stava circolando la voce che avesse intenzione di dare tutta la tenuta di Cellino San Marco, in eredità solo al figlio Bido avuto da Loredana Lecciso insieme a Jasmine. In realtà le cose non stanno affatto così e lui ci ha tenuto a precisare che ha già iniziato a dividere il 10% della sua eredità tra tutti i figli in parti uguali e che mai farebbe eccezioni per qualcuno di essi chiunque sia. Tutto era partito da una dichiarazione di Jamsine che diceva ai giornali che Bido si sarebbe occupato della tenuta. Ma Albano ha precisato che la dichiarazione della figlia è solo stata male interpretata.

Albano costretto a rinviare i suoi concerti

Albano aveva in programma, per questa estate una serie di concerti in Russia, paese che lui ama profondamente ma si è visto costretto ad annullarli per i troppi contagi.

Albano ha voluto esternare tutta la sua rabbia e ha detto che questo rinvio è: ” …colpa della gente che si rifiuta di farsi vaccinare…” nonostante in Russia: “Ma hanno lo Sputnik!“. Anche Albano, all’inizio della campagna vaccinale, era abbastanza titubante ma poi il suo medico l’ha convinto dicendogli che “Il vaccino è la salvezza dell’umanità”.

Al Bano è veramente deluso per aver dovuto rimandare i suoi concerti già previsti in cartellone e ha detto che avrebbe iniziato da Budapest e a guardarlo doveva anche esserci il presidente russo Vladimir Putin, quello ungherese Viktor Orban e il presidente dell’Azerbaigian İlham Alyev.

Albano ha dichiarato: “I casi di Covid in Russia stanno aumentando sempre di più … la gente si rifiuta di vaccinarsi“.

Al Bano Carrisi che avrebbe dovuto iniziare il 6 giugno scorso, cantando al Campionato del Judo Mondiale in Ungheria, è dovuto rimanere, invece, a casa

Albano ha rilasciato una breve dichiarazione all’agenzia di stampa Adnkronos e ha spiegato il perché dell’annullamento dei concerti anche se questa decisione gli è pesata tanto.

Albano priva molta ammirazione per Vladimir Putin

Albano non ha mai nascosto di provare un’infinta ammirazione per il leader russo Vladimir Putin e di lui ha detto: “Ha fatto cose di notevole valore”.

