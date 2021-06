Adam Demos e Sarah Shahi di Sex/Life stanno insieme!

Adam Demos e Sarah Shahi di Sex/Life stanno insieme! I fan si sono appassionati molto alla nuova serie di Netflix, Sex/Life, basata sul libro di BB Easton 44 Chapters About 4 Men. Il bollente drama ha debuttato il 25 giugno 2021 in esclusiva sul colosso dello streaming e affronta tematiche prettamente legate all’identità e il desiderio femminili, le stesse che troviamo nel libro di successo al quale la serie tv ispirata.

Nella serie la protagonista Billie (Sarah Shahi) inizia a scrivere un diario e a fantasticare sui suoi exploit passionali con l’ex fidanzato sexy Brad (Adam Demos), grande delusione amorosa mai superata. E la chimica tra i due attori è innegabile. Ma quello che forse i fan non si aspettavano e che li riempirà di gioia è che i due attori stanno davvero insieme nella vita reale! A rivelarlo proprio i due protagonisti della serie, che hanno pubblicato delle tenere foto insieme:

continua a leggere dopo la pubblicità

Adam le ha fatto infatti degli auguri di compleanno che non lasciano spazio a dubbi sulla loro relazione: “Tanti auguri piccola mia. Ti amo dannatamente. Sei tutto“.

Anche Sarah Shahi ha pubblicato una foto col fidanzato, questa volta in occasione del compleanno del fidanzato:

Nella didascalia scrive: “Non ero esattamente sicura su come due persone ai lati opposti del mondo potessero avere più cose in comune di così, fossero destinate ad incontrarsi, fossero destinate a stare insieme. Ma so di aver incontrato la mia anima gemella. So di aver trovato il mio per sempre. So che non ho mai amato più profondamente, più forte, più ferocemente. So di essere oltremodo grata per lui. So che l’ho amato per mille vite prima di questa e lo amerò per altre mille vite. Buon compleanno piccolo mio ❤️ @adam_demos“.