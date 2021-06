vincenzo-malinconico,-avvocato:-continuano-le-riprese

Vincenzo Malinconico, Avvocato fiction quando inizia su Rai 1?

È ancora presto per conoscere la data di uscita della fiction con protagonista Vincenzo Malinconico. Le riprese di Vincenzo Malinconico, Avvocato sono partite: questo, invece, è ufficiale. Un comunicato stampa del 1° giugno 2021 conferma l’avvio della fase di shooting. Uno successivo, il 28 giugno 2021, aggiorna sulla prosecuzione delle riprese a Salerno con la Film Commission Regione Campania e la collaborazione del Comune di Salerno.

Gli ultimi ciak sono previsti a settembre 2021. Nel mese di settembre sono previste scene anche in Costiera Amalfitana e altre provincie salernitane.

Si tratta di coproduzione Rai Fiction-Viola Film per la regia di Alessandro Angelini. La fiction è tratta dai romanzi best seller di Diego De Silva, editi da Giulio Einaudi Editore.

A prescindere dal quando vada in onda, questa fiction sarà trasmessa su Rai 1.

Dove è girato Vincenzo Malinconico, Avvocato

Quanto durano le riprese della serie? Come accennato, gli ultimi ciak sono attesi per settembre 2021. Inizialmente la fase di shooting si sarebbe dovuta concludere nell’arco di cinque settimane da a partire da maggio 2021. Il set, poi, “è stato prolungato per dieci settimane grazie alla fruttuosa sinergia tra la FCRC [Film Commission Regione Campania, NdR] e il Comune di Salerno che ha concesso il patrocinio, fornendo massima disponibilità per ogni aspetto organizzativo e logistico”, come si legge nel comunicato stampa del 28 giugno 2021.

Dove è girato Vincenzo Malinconico, Avvocato? La fase di shooting non è in una sola città. La troupe si sposta tra Roma e Salerno.

Il 28 giugno 2021 un comunicato stampa informa che il set è allestito nella città di Salerno e in Costiera Amalfitana fino al 3 luglio 2021. In particolare, tra le location sono stati scelti il Tribunale di Salerno, la Stazione Marittima, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese e il chiostro del Duomo. Non mancano il lungomare e il centro storico. Alcune scene sono girate a Cetara e Vietri. In provincia, tra le location coinvolte, ci sono anche Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

Di cosa parla Vincenzo Malinconico, Avvocato, fiction tratta dai libri di Diego De Silva? Trama

La fiction con protagonista l’avvocato Vincenzo Malinconico è tratta dai romanzi di Diego De Silva. La trama prende il via dal personaggio nato dalla penna del suddetto autore.

Partiamo dai libri. La premessa del racconto è questa: Vincenzo Malinconico è un avvocato napoletano. O almeno, finge di essere molto impegnato nel suo lavoro. Nella realtà passa le sue giornate facendo poco o niente, in uno studio occupato da persone che hanno poca voglia di darsi da fare. La vita sentimentale non va meglio: è stato appena lasciato dalla moglie. Nonostante tutto, però, cerca di mantenere un legame sia con lei sia con i figli adolescenti. L’arrivo di un caso inaspettato per cui viene nominato difensore d’ufficio è il primo passo per la svolta nella sua vita di cui inizia un nuovo capitolo.

Nella fiction Vincenzo Malinconico non è realizzato. È semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice. Soprattutto non è riuscito a trovare una sua strada professionale. Vale un due di picche come avvocato. Per colpa di un pensiero fuori tema per la testa, è più uno psicologo che un avvocato. La sua carriera prevede la difesa per la maggior parte di amici e parenti. I casi non sono particolarmente impegnativi. Il protagonista, tuttavia, non sempre riesce a vincere. È padre di due figli, ha una separazione alle spalle. Un suo punto di forza? Piace alle donne proprio per la sua insicurezza. Tuttavia non riesce a realizzarsi nemmeno sul piano sentimentale.

Vincenzo Malinconico sul piccolo schermo non potrà non farci appassionare con il suo sguardo ironico e genuino.

Vincenzo Malinconico libri, elenco completo

Per ora sono cinque i libri editi con personaggio principale Vincenzo Malinconico, scritti da Diego De Silva:

Non avevo capito niente (2014)

(2014) Mia suocera beve (2015)

(2015) Sono contrario alle emozioni (2014)

(2014) Divorziare con stile (2017)

(2017) I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) (2020)

La fiction Vincenzo Malinconico, Avvocato è scritta da Diego De Silva insieme a Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso. I romanzi di questo elenco da cui è tratta sono

Non avevo capito niente

Mia suocera beve

Divorziare con stile

Sono tutti editi da Giulio Einaudi Editore.

Vicenzo Malinconico, Avvocato cast, attori e personaggi

Per la regia di Alessandro Angelini, che tra l’altro ha diretto anche Gli orologi del diavolo, chi c’è nel cast della fiction Vincenzo Malinconico, Avvocato?

Massimiliano Gallo interpreta il protagonista: Vincenzo Malinconico, un avvocato di Napoli che finge di lavorare nel corso delle sue giornate. L’attore è anche nel cast di Imma Tataranni 2, dopo essere stato parte anche della prima stagione della fiction e aver recitato anche ne I Bastardi di Pizzofalcone.

Massimiliano Gallo, qui al servizio fotografico di “Villetta con ospiti” il 20 gennaio 2020 a Roma. Credits: Ernesto Ruscio/Getty Images

Tra altri attori nel cast di Vincenzo Malinconico, Avvocato, fiction per Rai 1, ci sono Lina Sastri, Denise Capezza, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e Ana Caterina Murariu.

Denise Capezza al 14esimo Roma Film Festival il 25 ottobre 2019. Credits: Stefania D’Alessandro/Getty Images

Oltre a Michele Placido, c’è anche Teresa Saponangelo che noi di Tvserial.it abbiamo avuto il piacere di intervistare in merito al suo ruolo in Vivi e lascia vivere. Teodoro Grimaldi, invece, interpreta il primo agente di polizia penitenziaria in Tribunale. L’attore è stato anche sul set de Diavoli (stagione 1) per le scene girate a Cetara.