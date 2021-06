tre-torte-velocissime-al-microonde-e-come-prepararle

Sapete che sio può cucinare una torta nel forno a microonde in soli tre minuti? Se non avete un microonde forse è il caso di acquistarne uno.

Scommettiamo che non avete voglia di accendere il forno per preparare una torta perché fa troppo caldo. Allora fatela nel microonde. Lo sapete che ci vogliono al massimo 10 minuti?

La torta è pronta in pochi minuti

La torta al microonde è il dolce dell’ultimo minuto, la ricetta della salvezza quando hai ospiti inaspettati e quando hai voglia di un dolce, ma non hai tempo di cucinarlo.

Si può cuocere in uno stampo da torta classico oppure in tazza, dosando gli ingredienti per ottenere un’unica porzione.

Quest’ultima è, tra l’altro, un’ottima soluzione anti-spreco.

Ecco le nostre ricette semplicissime e veloci e qualche consiglio per prepararle.

Come fare una torta semplice nel microonde

Ingredienti: 2 uova, 50 g di burro sciolto, 130 g di farina 00, 1 bustina di lievito, 170 g di zucchero, 100 ml di latte, 20 g di cacao amaro

Preparazione: Montate molto bene le uova con lo zucchero e poi aggiungete il burro e il latte. Mescolate e poi versate nel composto la farina e il lievito setacciati con il cacao.

Imburrate e infarinate uno stampo da torta da 24 cm adatto alla cottura in microonde e riempitelo. Cuocete per 6 minuti alla massima potenza e poi lasciate raffreddare. Se necessario prolungate la cottura di un minuto. Lasciate raffreddare la torta nel microonde.

Potete decorarla una volta fredda come volete: con zucchero a velo sulla superficie o confettura e mandorle a lamelle. Potete anche arricchire l’impasto con gocce di cioccolato, granella di frutta secca o frutta fresca.

Variante bianca

Se non volete una torta al cacao, semplicemente non aggiungetelo nell’impasto. Aromatizzate la torta con scorza di limone o vanillina, e se vi piace miscelate la farina 00 con due cucchiai di farina di mandorle, nocciole o cocco.

Mug cake: la torta al microonde facilissima

Come dicevamo, questa è una soluzione molto divertente e anche super pratica per tutte quelle volte che si ha voglia di un dolce, ma non si ha tempo di prepararlo. L’idea arriva dagli States e si tratta della famosa mug cake, che in italiano è una torta in tazza.

Per prepararla mescolate direttamente in una classica tazza da latte, mug appunto, 1 uovo, 1 cucchiaio di zucchero, due di farina 00, un pizzico di lievito, un cucchiaio di olio di semi e un goccino di latte.

Aromatizzate con la vanillina o la scorza di limone e mettete la tazza nel microonde per 3 minuti alla massima potenza. Ecco pronta la tortine più veloce del web.

Durante la cottura la vedrete lievitare e poi abbassarsi di continuo. È tutto normale. Una volta estratta dal microonde sarà super soffice, ma dovete consumarla subito perchè tende a seccarsi un po’.

Mug cake vegana

Si può preparare una torta in tazza anche senza le uova. Mescolate direttamente in una tazza una banana matura con un cucchiaio di farina 00 e uno di farina integrale, un pizzico di lievito e poco latte vegetale. Potete aggiungere a questo punto anche delle gocce di cioccolato se vi piacciono. Cuocete alla massima potenza per 3 minuti e decorate con lo zucchero a velo una volta pronta.

Per un cuore cremoso mettete al centro dell’impasto e della tazza un cucchiaio di crema di nocciole al cioccolato o del burro di arachidi, oppure un cubetto di cioccolato.

Must have: il microonde

A questo punto, non vi resta che procurarvi tutta l’attrezzatura per la preparazione di queste torte. Partiamo dal principio: avete un microonde?

Quello che vi proponiamo è uno dei più amati e acquistati del web e si tratta del Candy CMXG25DCS con 40 programmi automatici e un ricettario da 40 ricette nella Candy Cook-in App.

Cuoce, gratina, riscalda e scongela e grazie alla combinazione di microonde e grill può essere utilizzato per cucinare di tutto. Il rapporto qualità prezzo davvero super!

Stampi di silicone

Per la cottura in microonde è importante utilizzare gli stampi adatti e ce ne sono diversi per le torte.

Il set da 4 Cosyland in silicone è la soluzione più pratica ed economica perché potete fare di tutto con queste 4 forme.

Sono stampi in silicone che vanno semplicemente spennellati con poco olio o burro prima della cottura per una massima antiaderenza e resistono alle alte temperature.

Sono resistenti, antiaderenti e si possono comodamente lavare in lavastoviglie.

Stampo di vetro

Se preferite gli stampi rigidi, optate per lo stampo classico da crostata in vetro con i bordi smerigliati di O Cuisine.

Potete utilizzarlo nel microonde, ma anche nel forno, e potete servire la torta senza trasferirla su un piatto da portata perché lo stampo è già molto bello da vedere. Il diametro misura 27 cm.

Monoporzioni

Per delle tortine monoporzione ci sono le classiche Cocottes.

Le più carine sono quelle di Malacasa, 12 pezzi, bianche e rotonde adatte sia per la cottura in forno che in microonde e molto versatili. In Ceramica-Porcellana, possono essere utilizzate anche per servire aperitivi o dolci al cucchiaio.

Tazze MUG

Infine, per preparare la mug cake, dovete avere delle belle mug, cioè delle tazze da latte da circa 200 ml, resistenti e con il manico per essere più facilmente trasportate anche da calde.

Ne trovate di ogni genere, ma noi vi suggeriamo un set molto semplice di ceramica di Excelsa Eclipse: 6 tazze da 230 ml di diversi colori: bianco, nero e grigio.