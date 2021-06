Spread the love

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per spegnere un incendio di un trattore: il mezzo agricolo ha preso fuoco in un campo che costeggia la strada che scende da La Morra a Pollenzo, in Frazione Rivalta. Sul posto la squadra di Alba che ha spento le fiamme prima che potessero propagarsi.