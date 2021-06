Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani innamorati postano un video ma ciò che si sente in sottofondo fa infuriare il web che si rivolta

Spread the love











Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una coppia e non si sono mai nascosti. Hanno subito mostrato in pubblico il loro amore di cui vanno fieri. I due che si sono conosciuti e innamorati dopo che Stanzani è uscito dal talent di Maria De Filippi, Amici 20 ormai sono inseparabili ma recentemente qualcosa ha minato la loro serenità. Vediamo cosa è accaduto.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono in vacanza in Puglia e qualcuno li offende

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono insieme in Puglia per motivi di lavoro ma anche per trascorrere qualche giorno di vacanza.

I due sono a Otranto anche perché Tommaso Stanzani parteciperà, nel corpo di ballo, a Battiti Live, il programma che, anche quest’anno sarà condotto da Elisabetta Gregoraci insieme ad Alan Palmieri

Tommaso Zorzi ha fatto un video al suo fidanzato mentre balla e poi lo ha postato in rete ma il popolo del web si è accorto che in sottofondo, mentre Tommaso balla e Zorzi lo riprende, si sente qualcuno che li insulta dicendo loro: «Perché sono tutti finoc***?». Zorzi, che non ci aveva fatto caso, ha risposto così all’utente che glielo ha fatto notare: «Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille #ddlzan». In questo modo Zorzi ha fatto una citazione a quello che già è diventato il tormentone dell’estate, “Mille” cantato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Tommaso Stanzani, che quest'anno farà parte del corpo di ballo di Battiti Live, si trova i questi giorni per questo ad Otranto e Tommaso Zorzi lo ha accompagnato per approfittare a trascorrere qualche giorno di vacanza insieme nella splendida Puglia.

La dichiarazione di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi durante il suo spazio all’interno del programma di Maurizio Costanzo su R101, ha detto: “Ci tenevo a dire una cosa a Maurizio: grazie anche a quello che abbiamo sempre fatto al Costanzo Show, cioè il fatto che io abbia scelto di interpretare anche pezzi napoletani, a settembre la città di Napoli mi premierà con il suo premio più importante, il Premio San Gennaro, per il lavoro fatto sulla canzone napoletana. Saremo io e Andrea Bocelli. Sono molto felice perché la musica folkloristica italiana è troppo sottovalutata, specialmente dai giovani”.

Poi, visto che in questi giorni i ragazzi sono impegnati con l’esame di maturità, ha detto ricordando il suo: “Io ho fatto la maturità alla Scuola Inglese che è diversa da quella italiana. Io non ho mai provato l’ebrezza dell’orale con il corpo docente che ti guarda, e un po’ lo rimpiango. Detto questo, me la sono egregiamente cavata lo stesso e ho portato a casa quasi il massimo: lì è su 42 e io ho preso 40. E tu Maurizio?” e Costanzo gli ha risposto: “Io ho fatto la Maturità quando Garibaldi era passato da poco. Fui rimandato a settembre in italiano con la definizione ‘tema troppo giornalistico’. Infatti, da 70 anni faccio il giornalista, quindi quel professore ci aveva visto lungo. Complimenti, ovunque lui sia”.

