temptation-island:-il-commento-di-alessandro-cecchi-paone

La nona edizione di Temptation Island sta per partire e, infatti, mercoledì su Canale 5 il pubblico tornerà a seguire le avventure di sei coppie pronte a mettere in gioco i loro sentimenti. A commentare l’imminente debutto del programma, intanto, in queste ore è stato Alessandro Cecchi Paone.

Come molti ricorderanno Alessandro Cecchi Paone, famoso conduttore, in passato si era spesso schierato contro programmi come il Grande Fratello Vip o Temptation Island (celebre il suo sfogo durante i Telegatti del 2000) ma, nell’ultimo periodo, l’uomo è diventato un sostenitore di tali trasmissioni, tanto da partecipare come concorrente al GF Vip.

In queste ore, infatti, il giornalista ha promosso a pieni voti Temptation Island, raccontando che lo seguirà con molta attenzione. Rispondendo alla lettera di una spettatrice su “Nuovo Tv”, infatti, Cecchi Paone ha dichiarato:

“Ha un’aria di novità che dura ancora rispetto ad altri reality show molto più longevi”. Leggi anche: Barbara d’Urso costretta a interrompere

ha detto, elogiando il programma per il fatto che abbia “una marcia in più”.

Alessandro Cecchi Paone: cosa pensa di Temptation Island

Secondo le parole di Alessandro Cecchi Paone il reality di Maria De Filippi, Temptation Island, ha delle caratteristiche che lo rendono unico e che, anno dopo anno, ne decretano il successo, come per esempio il fatto che le coppie abbiano problemi comuni, nei quali tutti si possono ritrovare.

All’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, inoltre, si creano ” dinamiche interessanti” che, viste dal pubblico, possono portare i telespettatori a fare importanti riflessioni. Essenziali, poi, sono i falò di confronto che, grazie al “trash”, regalano divertimento e grandi risate.

Anche Cecchi Paone, insomma, non vede l’ora di godersi le puntate di Temptation Island 2021 e scoprire le dinamiche che caratterizzeranno il percorso di Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio.

Cosa succederà alle sei coppie nel loro “viaggio nei sentimenti”?