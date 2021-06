Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis entrerà nella casa del grande fratello e sui social rivela che …

Spread the love











A settembre inizierà una nuova stagione de Il grande fratello vip e, se ci sono ancora dubbi sui concorrenti o, almeno su alcuni di loro, ci sono solo certezze sul conduttore, Alfonso Signorini e sulle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

La partecipazione di Sonia Bruganelli, che da tempo stava corteggiando Alfonso Signorini ma non per se stessa quanto per il figlio Davide, grande appassionato della trasmissione, è stata oggetto di battute anche da parte dello stesso Paolo Bonolis che ha postato la notizia della ufficialità della partecipazione della moglie al grande fratello vip nel ruolo di opinionista e poi ha aggiunto la seguente didascalia “Alfonso Signorini e mò so c….i tuoi”

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli annuncia sui social la sua partecipazione

Sonia Bruganelli ha voluto lei stessa ufficializzare la notizia della partecipazione a grande fratello vip nel ruolo di opinionista postando una una foto di un articolo che parlava della trasmissione e della sua partecipazione.

Poi la moglie di Paolo Bonolis ha postato una foto sua in palestra e in una diretta social insieme all’amico Alessandro Boero ha detto: “Dopo sarò umile, andrò in tutte le sagre”.

E poi, di corredo alla foto in palestra ha scritto: “Grande Fratello Vip a noi due!!! Che fatica fare la tv! Alfonso Signorini ci volevi tu per farmi fare ginnastica. Estate a prova di paparazzi”.

E poi ha anche aggiunto: “Non ho ancora firmato perché la mia linea non mi convince … La televisione ingrassa 5 chili, per me anche 7 o 8”.

Le vacanze di Sonia Bruganelli insieme a tutta la sua famiglia

Sonia Bruganelli dal 1 luglio andrà in vacanza a Formentera, l’isola delle Baleari dove si reca ogni anno con tutta la sua famiglia, paolo Bonolis compreso.

A proposito del suo prossimo impegno in tv ha detto: “Non so chi ci sarà nel cast” e quando l’hanno incoraggiata e fatto gli “in bocca al lupo” per questa nuova avventura, le ha risposto così: “Che carini che siete! Non è che poi mi volete bene? Io non sono cattiva…”.

E poi pare che nelle sue intenzioni ci sia la volontà di fare una diretta, prima che inizi la trasmissione, con Antonella Elia che l’ha preceduta nello stesso ruolo per l’edizione scorsa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...