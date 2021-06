Sarà Italia-Belgio ai quarti di Euro 2020: fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Sarà il Belgio l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale di Euro 2020. I Diavoli Rossi hanno avuto la meglio sui lusitani allo Stadio La Cartuja di Siviglia. 1 a 0 il parziale: goal decisivo sul finire del primo tempo di Thorgan Hazard. Fuori quindi i campioni in carica, che agli Europei del 2016 avevano vinto in finale contro i padroni di casa della Francia. La sfida con gli azzurri venerdì 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nell’altra partita della giornata tra Olanda e Repubblica Ceca passano i cechi: vittoria per 2 a 0 sugli Oranje allenato da Frank De Boer.

Netta maggioranza, per motivi geografici, allo stadio La Cartuja dei tifosi Portoghesi. Ritmi compassati, anche per via della temperatura nel primo tempo. Al quinto minuto Diogo Jota spreca in area un’occasione. Dieci minuti dopo punizione di Cristiano Ronaldo dal limite dell’aria, Thibaud Courtois respinge.

Il Belgio si fa vedere dalle parti di Rui Patricio con qualche ripartenza. Thomas Meunier è pericoloso, ma la conclusione di esterno destro finisce alta. I Diavoli Rossi passano al 40esimo con una botta da fuori di Thorgan Hazard: collo pieno sul secondo palo. Il fratello del fenomeno Eden si prende la scena: la traiettoria inganna il portiere lusitano che non riesce a intervenire.

Ritmi più alti nel secondo tempo. Il Belgio perde per infortunio Kevin De Bruyne. Al 57esimo altra occasione per Diogo Jota, che calcia alto dall’interno dell’area dopo l’iniziativa di Cristiano Ronaldo. Quindi colpo di testa di Joao Felix, controlla con sicurezza Courtois. Il Belgio prova a tenere il campo e il Portogallo ad attaccare. Colpo di testa secco ma troppo centrale di Ruben Dias, palo pieno invece di Rafael Guerreiro al volo. C’è ancora tempo per un’occasione di André Silva su spizzata di Ronaldo. Quindi un po’ di forcing dei lusitani e di qualche ripartenza dei belgi. L’ultima occasione sui piedi di Joao Felix, di poco al lato.

Alla fine passa il Belgio, torna a casa il campione della Juventus Cristiano Ronaldo. A Monaco andrà in scena la rivincita che nel 2016 vide la modesta ma organizzatissima e tenace Italia dell’allora allenatore Antonio Conte avere la meglio sulla generazione di fenomeni belgi per 2 a 0. Da sottolineare stasera l’ottima prestazione di Eden Hazard, in recupero dopo gli infortuni che lo hanno tenuto fuori forma nelle ultime stagioni. L’attaccante del Real Madrid è uscito però lamentando un fastidio. Da valutare anche le condizioni di De Bruyne. Sono i due fuoriclasse, insieme con l’attaccante dell’Inter Lukaku, più pericolosi del Belgio.

Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

