Royal Family, la notizia spiazzante: è già deciso il nome del prossimo re?

La Royal Family inglese avrebbe già deciso le sorti della corona: sarebbe già stabilito il nome del prossimo re e quindi il periodo di permanenza della regina Elisabetta II sul trono. Ecco tutti i dettagli.

Royal family: i duchi di Cambridge, William Windsor e Kate Middleton, con i loro figli (foto Instagram).

Robert Lacey è uno dei biografi ufficiali dei Windsor. Nel suo ultimo libro edito dal The New York Times, “Battle of Brothers“, si rivelano anche degli inediti dettagli riguardo il futuro della casa reale inglese. Secondo Lacey, infatti, la Royal Family avrebbe già deciso chi sarà il prossimo re d’Inghilterra.

Mentre in molti si dividono fra chi scommette su Carlo d’Inghilterra e chi invece preferisce il figlio William Windsor, la verità sembrerebbe essere invece un’altra. Si sarebbe infatti deciso che il prossimo re della Royal Family inglese debba essere George, il primogenito di Kate Middleton. Questo significherebbe che Elisabetta II rimarrà molti anni sul trono.

Royal Family: George sa già di essere il prossimo re?

Royal Family: il principe Filippo con George Windsor (foto Instagram).

La notizia incredibile sembrerebbe essere che Kate e William abbiano deciso di iniziare a rendere consapevole George del suo futuro da re nella Royal Family inglese. In occasione del suo settimo compleanno, cioè a luglio del 2020, i genitori avrebbero iniziato a renderlo rivelargli il suo futuro ruolo e i compiti che gli spetteranno.

Secondo quanto riporta il tabloid Daily Mail, lo stesso George si era già accorto di essere oggetto di attenzioni differenti rispetto ai due fratelli Charlotte e Louis. Del resto, il primogenito di Kate e William è terzo in linea di successione al trono, e questo già comporta la sua partecipazione a servizi fotografici e brevi interviste.