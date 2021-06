Ingredienti

900 g melanzane mondate

100 g pecorino dolce

80 g uvetta

2 tuorli

farina

pangrattato

origano fresco e secco

olio extravergine di oliva

noce moscata

sale

pepe

Durata: 50 min Livello: Facile Dosi: 24 pezzi

Per preparare le polpettine di melanzane, mettete a bagno l’uvetta in poca acqua.

Tagliate le melanzane a cubotti e lessatele in acqua bollente salata per 5 minuti. Scolatele, lasciatele intiepidire, quindi strizzatele benissimo, in modo da eliminare tutta l’acqua.

Tritatele e mescolate la polpa ottenuta con 2 tuorli, il pecorino grattugiato, 1 cucchiaio di pangrattato (solo se servisse a rassodare un impasto troppo umido), un pizzico di origano fresco e secco, l’uvetta, anch’essa ben strizzata, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Impastate tutto fino a ottenere un composto consistente.

Formate 24 polpettine, leggermente schiacciate. Passatele nella farina e friggetele in una padella con abbondante olio caldo, per circa 5 minuti. In alternativa, passatele in un uovo sbattuto, impanatele e friggetele fino a doratura.