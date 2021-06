paolo-bonolis:-rivelazioni-sul-futuro-della-moglie

Spread the love

Paolo Bonolis in queste ore è stato ospite a “Facciamo finta che”, programma di R101, dove ha rivelato ulteriori indiscrezioni sul futuro della moglie, confermando così la partecipazione della donna al Grande Fratello.

Anche se mancano ancora diversi mesi alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“ gli autori sono già all’opera per far sì che l’amato reality ottenga il successo incredibile dello scorso anno. Mentre sul cast sono uscite solo indiscrezione per quanto riguarda gli opinionisti c’è quasi la certezza che a prendere il posto di Antonella Elia e Pupo saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

A commentare questo passaggio di testimone nel programma in queste ore è stato Paolo Bonolis, marito della Bruganelli, che ospite in una trasmissione radiofonica ha parlato insieme a Maurizio Costanozo del nuovo progetto della moglie.

Paolo Bonolis: “Sonia è molto contenta”

Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo in queste ore hanno commentato la decisione degli autori del Grande Fratello Vip di far debuttare nel programma Sonia Bruganelli e Adriana Volpe a posto di Pupo e Antonella Elia.

Il conduttore romano, ospite del marito della De Filippi e di Carlotta Quadri a “Facciamo finta che“, infatti, ha risposto così alle domande sul futuro della moglie:

“Ma, sembrerebbe di sì, lei è molto contenta di farlo, sembrerebbe, sento che se ne parla. Ve lo dirà lei semmai“.

Sono state queste le parole di Paolo che, poi, ha chiesto direttamente alla moglie quali sono i suoi piani.

“È Maurizio Costanzo, chiede se sarai tu al Grande Fratello. Dice ‘probabilmente’, che sta aspettando di firmare il contratto“.

ha aggiunto il conduttore, divertendo tutti con il suo siparietto. Anche Costanzo è intervenuto nel discorso e ha affermato che sarebbe contento di vedere la Bruganelli prendere parte al programma perchè sicuro che tirerebbe fuori delle “battute gagliarde“.

Insomma, ormai sembra davvero sicuro: Sonia sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Noi non vediamo l’ora di vederla sulla poltrona dello studio di Signorini, e voi?