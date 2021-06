michele-merlo,-parla-il-padre:-“soffriva-di-ansia,-vi-svelo-il-motivo”

Fu lo stesso Michele Merlo ad ammettere di soffrire d’ansia ed attacchi di panico, ma il papà ne ha spiegato soltanto adesso il motivo

Quasi un anno fa, ad agosto del 2020, Michele Merlo parlava della sua ansia, di come questo fenomeno fosse diventato troppo sottovalutato e vittima di “meme” e “TikTok”. Il giovane cantante di Amici 16 ha perso la vita soltanto un mese fa e la sua assenza è evidente tra le persone che l’hanno sempre seguito ed amato.

Come giusto che sia, la famiglia ancora non riesce a farsene una ragione, di come un giovane – loro figlio – a 28 anni abbia perso la vita dopo essere stato mandato a casa dal Pronto Soccorso. Sia la mamma che il padre di Michele Merlo, durante l’agonia del ricovero, non si sono mai nascosti ed hanno sempre chiesto di pregare per il loro ragazzo. Questa volta il papà torna a parlare di ciò che ha causato l’ansia nel cantante.

Michele Merlo, parla il papà: “Aveva l’ansia a causa di Sanremo ed X Factor”

(@Instagram)

Al settimanale DiPiù, Domenico Merlo, papà del compianto cantautore, ha spiegato: “Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie. Anche le parole di Emma mi hanno toccato, lei era come una sorella per lui”.

In merito alla sua ansia ed attacchi di panico ha ammesso: “Nonostante fosse grado ad Amici, ci è rimasto male per l’eliminazione, così come per X Factor. Ha sofferto quando l’hanno scartato due volte al Festival di Sanremo. Tutto questo gli ha portato crisi d’ansia ed attacchi di panico”.