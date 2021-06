Spread the love











Il maestro Riccardo Muti si sta avvicinando ai suoi 80 anni d’età e per l’occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una sua intervista per “Il Corriere della Sera” che hanno stupito tutti. Riccardo Muti, ha 80 anni e alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica ma, come lui stesso ha ammesso, si è […]

L’articolo “Mi sono stancato della vita, preferisco togliermi di mezzo. E al mio funerale niente applausi”, dice Riccardo Muti proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...