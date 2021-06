meteo-roma,-oggi-previste-temperature-fino-a-37°c

Un lunedì di temperature roventi a Roma, con una temperatura massima prevista di 37°C e la minima di 24°C. Splenderà il sole, con venti deboli al mattino provenienti da Nordest, mentre saranno moderati nel pomeriggio e provenienti da Sudovest. Allerta meteo per l’afa.

Per martedì 29 giugno, festa patronale, sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi: secondo meteoam le temperature saranno in calo, con una massima prevista di 32°C e la minima di 23°C.

Redazione

© Riproduzione riservata