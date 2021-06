mara-venier,-si-commuove-davanti-a-tutti:-il-motivo

Ultima puntata di Domenica In e Mara Venier si commuove davanti a tutti: la Regina della domenica va in vacanza

L’ultima puntata di questa edizione di #DomenicaIn con #MaraVenier è ora in onda su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/EehfSoAiiG 🔹 Ecco alcuni ospiti di oggi 👇 pic.twitter.com/7YjbLvbrdG — Rai1 (@RaiUno) June 27, 2021

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In con Mara Venier che ha avuto un carnet ricco di ospiti per celebrare l’ultima domenica in sua compagnia, almeno per questa stagione. Non sono mancati i momenti di commozione con tutti gli ospiti che sono stati spesso presenti durante quest’edizione del programma e cui la stessa padrona di casa è molto legata.

LEGGI ANCHE > > > Sara Croce, lutto in famiglia per la bonas di Avanti Un Altro – FOTO

NON PERDERTI > > > Michele Merlo, parla il padre: “Soffriva di ansia, vi svelo il motivo”

In studio, per la consueta parentesi riguardante la situazione pandemica, erano presenti Francesco Vaia e Pierpaolo Sileri, ma da lontano anche il professore Le Foche ha voluto lasciare un video messaggio essendo stato uno degli ospiti fissi. Quest’ultimo si è anche complimentato con Mara Venier che, nonostante la pandemia, non si è mai fermata un attimo.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, ex tronista di Uomini e Donne nel cast: il nome è una bomba



Mara Venier, la commozione con Don Antonio Mazzi

Don Antonio Mazzi è una persona cui Mara Venier tiene molto e per concludere la stagione di Domenica In ha scelto di invitarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi, ex naufraga lancia il suo allarme: “Mi viene la tachicardia”

A conclusione della puntata, Mara Venier e tutto il suo staff hanno festeggiato in vista della prossima edizione di Domenica In che, senza alcun ombra di dubbio, verrà confermata su Rai Uno.