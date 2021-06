la-superofferta-ue-alla-svizzera:-un-ricco-partenariato-se-compra-gli-eurofighter-invece-degli-f35-usa

Spread the love

LUGANO – L’Ue fa una proposta difficile da rifiutare, al Governo svizzero, che deve sostituire l’intera flotta militare, composta da 26 vecchi F5 Tiger, praticamente non più utilizzabili, e da 30 F/A-18, ormai giunti a fine carriera. In ballo c’è una commessa da 6,5 miliardi di franchi, circa 6 miliardi di euro. Con una lettera alla collega elvetica, Viola Amherd, i ministri della difesa di Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, invitano Berna a scegliere, quale nuovo caccia il multiruolo Eurofighter, fabbricato dal consorzio europeo in cui figurano Leonardo, Airbus e la britannica Bae Systems.