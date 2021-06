la-scommessa-di-lenovo:-il-nostro-prossimo-pc-non-lo-comprerete

“È stato un anno record per Lenovo: 60,7 miliardi di dollari di fatturato, il 25 per cento in più rispetto al 2019. E un miliardo in più di incassi lordi, un aumento del 74 per cento, che si traduce in un +77 per cento di incassi netti”. In collegamento dalla sua tenuta nelle Langhe, Gianfranco Lanci è soddisfatto. A 67 anni si prepara a chiudere la sua lunga carriera nell’informatica come Presidente e Chief Operating Officer del primo marchio mondiale di computer, per reinventarsi produttore di vini d’eccellenza. Intanto prosegue con i numeri: “Oggi abbiamo il 22,4 per cento del mercato globale”, spiega in questa intervista esclusiva per Italian Tech. “Con la pandemia si è passati da un pc per ogni casa a un pc per ogni persona, cioè per tutti i membri della famiglia, a parte i più piccoli. La domanda è quindi tornata a crescere a due cifre”.

Il personal computer è diventato davvero personale?

“Costretti a rimanere in casa, molti hanno scoperto che con il pc si può giocare, guardare film, ascoltare musica: applicazioni per cui normalmente si usava uno smartphone, ma che con il computer riescono meglio. Era considerato uno strumento un po’ noioso, dove fare cose noiose: con la pandemia la percezione del pc è completamente cambiata, e da qui non si torna indietro”.

Quali caratteristiche e funzioni vengono considerate decisive per l’acquisto?

“Oggi si dà per scontato che il processore sia in grado di supportare le applicazioni più comuni, quindi non è più rilevante come in passato. Conta la grafica, perché per giocare serve una buona GPU, ma anche l’audio, per ascoltare musica, la videocamera, per chattare, e non solo per motivi di lavoro. E qui devo riconoscere che tutta l’industria deve migliorare ulteriormente, perché se su smartphone la qualità del video è mediamente elevata, su pc c’è ancora molto da fare, e Lenovo si sta impegnando seriamente in questa direzione”.

Che tipo di computer si sono venduti nel 2020?

“Abbiamo registrato un forte calo dei desktop, che sono prevalentemente prodotti per l’area business, commerciale o pubblica amministrazione: durante la pandemia questi settori non hanno investito, ma anche ora gli acquisti sono orientati verso i notebook, perché se si dovesse verificare una nuova emergenza un desktop è più complicato da portare a casa. Abbiamo visto una crescita importante della linea di convertibili Yoga, che sono preferibili ai tradizionali laptop per guardare film o giocare, ma permettono comunque di utilizzare con facilità tastiere esterne, joystick e altre periferiche”.

Quanto ha influito la scarsità dei chip sui risultati di quest’anno? Se ne aveste avuti di più, avreste prodotto e venduto di più?

“Nonostante un anno record, nonostante il 20 per cento di crescita e i risultati spettacolari, avremmo potuto consegnare ancora il 20-25 per cento in più. Per noi le difficoltà maggiori nascono dalla mancanza di chip da pochi centesimi di dollaro, indispensabili per i pc. Negli ultimi mesi non abbiamo avuto problemi con le CPU, GPU e i componenti più importanti, mentre già dal terzo-quarto trimestre dello scorso anno è diventato difficile trovare i circuiti integrati secondari”.

Come mai?

“Anche oggetti come frigoriferi, lavatrici, forni, televisori sono smart, per non parlare delle auto: hanno bisogno di una scheda madre che richiede circuiti integrati (IC) e quindi la domanda è cresciuta a velocità superiore all’offerta. Molti di questi circuiti, poi, sono prodotti con tecnologie vecchie (24-28 nm contro i 7-14 nm attuali), in fabbriche con capacità limitata, dove da anni non sono stati fatti nuovi investimenti perché non nessuno ne sentiva la necessità. La carenza deriva da questo, e i computer hanno contribuito, ma la crisi è dovuta soprattutto al settore automobilistico: in un’auto oggi ci sono tantissime schede dove vengono utilizzati gli stessi circuiti integrati che usiamo noi”.

Quando finirà?

“Ora si comincia a investire in nuove tecnologie anche per gli IC, si stanno costruendo nuove fabbriche in tutto il mondo, ma ci vorranno 12-18 mesi solo per realizzare le linee di produzione, quindi immagino che questa situazione non sarà risolta prima della metà del prossimo anno. Continueremo a fare i conti con la carenza di chip almeno fino alla fine del 2022”.

Spotify, Airbnb, Uber, Netflix ci insegnano che non è necessario possedere una cosa per poterla usare: arriveremo a questo anche per i computer?

“Se consideriamo il settore auto come indicatore, è chiaro che la tendenza è pagare un canone per l’uso anziché un prezzo di acquisto: l’utente ha un costo fisso e prevedibile, è protetto dall’assistenza, e alla fine del periodo restituisce la macchina e ne prende una nuova. Vale anche per i pc, che oggi si cambiano non più ogni 5-6 nni, ma ogni 3-4 anni. Il computer as a service sta diventando sempre più popolare anche tra gli utenti privati, ma per le aziende questo fenomeno è in crescita già da un po’, e infatti in Lenovo esiste un gruppo chiamato Solutions & Services Group che oggi ha 5 miliardi di fatturato, l’8 per cento del totale”.

Lei è italiano e ha un ruolo apicale in un’azienda globale. Dal suo punto di vista, come ha influito la pandemia sul mercato in Italia rispetto al resto del mondo?

“Abbiamo visto la stessa crescita di lavoro d casa e didattica a distanza osservata in tutti i Paesi occidentali. Ma credo che l’Italia debba fare un serio sforzo per la digitalizzazione, approfittando del Recovery Fund e del supporto dell’Unione Europea, perché nel confronto con altri Paesi è ancora indietro e ha problemi strutturali che vanno risolti. Va stabilito un orientamento comune a livello centrale, incaricando poi i rami periferici di metterlo in pratica. C’è bisogno che i sistemi comunichino tra di loro, che i dati siano compatibili e che le informazioni possano essere scambiate facilmente”.

Il ministro Colao a Italian.Tech ha ipotizzato una squadra di esperti a disposizione delle Regioni e delle istituzioni per avviarle verso la digitalizzazione in un quadro autonomo ma coordinato centralmente, con sanzioni per chi non si adegua.

“Dal punto di vista della tecnologia, Colao sa bene di cosa parla: come manager è sempre stato abituato a gestire molti Paesi”.

Ora io e lei stiamo parlando via Teams, ma talvolta l’immagine si blocca e l’audio si interrompe. Qual è la soluzione?

“Il 5G. Sono fermamente convinto dell’importanza delle reti di quinta generazione, perché se adesso abbiamo difficoltà di connessione, in futuro ne avremo sempre di più. Il 5G è fondamentale nella corsa alla digitalizzazione”.

E il lavoro da remoto?

“Stava già crescendo prima della pandemia, poi è esploso con i lockdown: aziende, dipendenti e manager hanno scoperto che si può lavorare da casa con gli stessi livelli di efficienza dell’ufficio. In Lenovo stiamo pensando a una soluzione ibrida, 3 giorni da remoto e 2 in sede, o 4+1. Non torneremo mai più in ufficio 5 giorni alla settimana, perché lo smart working è un beneficio per tutti”.