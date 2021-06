khaby-lame,-da-operaio-a-re-di-tiktok:-“mettevo-video-su-youtube-che-non-guardava-nessuno.-non-mi-sono-arreso”

Il direttore di Italian Tech Riccardo Luna, e quello di Repubblica, Maurizio Molinari, incontrano Khaby Lame, la star dei social che ha battuto ogni record di follower: ne ha 77 milioni su TikTok, dove è tra i primi dieci più seguiti al mondo, e 25,3 milioni su Instagram, dove ha superato persino l’influencer Chiara Ferragni.

Khaby Lame, originario del Senegal e arrivato 20 anni fa in Italia con la sua famiglia, fa video con lo smartphone: brevi, divertenti, surreali. E sempre muti. Parodie di tutorial trovati sul web che, a pensarci bene, non hanno nulla di geniale. I video di Khaby Lame conquistano grazie al suo sguardo irresistibile, al sorriso comprensivo e a quel gesto che fa con le mani, ormai un marchio di fabbrica, come a dirti: “Lo vedi? E’ più facile di quanto immaginavi”.

Riprese di Daniele Alberti, Edoardo Bianchi e Andrea Lattanzi