grand-hotel-quarta-puntata-in-replica

Grand Hotel – Intrighi e Passioni in replica, come vedere la quarta puntata

Cerchi la replica della quarta puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni in onda eccezionalmente di sabato? Prosegue infatti il 26 giugno 2021 in prima tv su Canale 5 la celebre serie tv iberica targata Bambú Producciones.

Ambientato a inizio secolo in un lussuoso hotel, il period drama spagnolo vanta la presenza di attori come Pedro Alonso (il mitico Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (la più amata ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).

Ma come fare a seguire le loro misteriose e appassionanti vicende se non puoi farlo in diretta su Canale 5? In questo caso niente paura, perché gli episodi di Grand Hotel sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity!

Pedro Alonso Interpreta Diego In Grand Hotel Credits: Mediaset

Grand Hotel – Intrighi e Passioni in diretta su Mediaset Infinity

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono gli ingredienti principali della storia all’interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander. Dove recuperare quindi gli episodi della fiction? Naturalmente in streaming su Mediaset Infinity.

Parliamo della piattaforma gratuita dove rivedere, e seguire persino in diretta streaming, i tuoi programmi preferiti in onda sui canali della Rete.

Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale della piattaforma, registrarti tramite social o e-mail, e iniziare subito la ricerca di tutti i titoli che desideri vedere on-demand o in diretta streaming con la programmazione televisiva. In questo casa ti basterà cercare il titolo che desideri seguire sotto la voce “dirette tv“.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni quando in onda, programmazione completa

Quando va in onda Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale 5? Ecco di seguito tutti gli appuntamenti con la serie tv iberica in prima tv assoluta dal 9 giugno 2021.

Prima puntata (episodi 1 e 2) – mercoledì 9 giugno

(episodi 1 e 2) – mercoledì 9 giugno Seconda puntata (episodi 3 e 4) – mercoledì 16 giugno

(episodi 3 e 4) – mercoledì 16 giugno Terza puntata (episodi 5 e 6) – mercoledì 23 giugno

(episodi 5 e 6) – mercoledì 23 giugno Quarta puntata (episodi 7 e 8) – sabato 26 giugno 2021

(episodi 7 e 8) – Quinta puntata (episodio 9) – da definire

ATTENZIONE: la programmazione di Grand Hotel è soggetta a variazioni.