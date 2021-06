GF Vip 6, ex tronista di Uomini e Donne nel cast: il nome è una bomba

GF Vip 6, ex tronista di Uomini e Donne nel cast del reality di Canale 5 che scatterò a settembre: il suo nome è una bomba

(Facebook)

Mancano poco meno di tre mesi al vi della prossima edizione ma le grandi manovre attorno al Grande Fratello Vip 6 sono già cominciate. Tra indiscrezioni e mezze conferme, alcuni nomi sembrano più vicini di altri ad entrare nella Casa e l’ultimo sussurro chiama in causa un amatissimo ex doppio protagonista di Uomini e Donne nel recente passato.

Lui è Mariano Catanzaro, 38enne napoletano che è passato più volte dal dating show di Maria De Filippi. Nel 2014 per corteggiare la tronista Valentina Dallari che però lo eliminò prima della scelta. Poi successivamente per l’altra tronista Desirée Popper e infine come tronista. Scelse Valentina Pivati, ma la loro storia è durata solo qualche mese.

Lo abbiamo rivisto nella terza edizione de ‘La Pupa e il Secchione‘ e ogni volta ha dimostrato di essere ancora un beniamino del pubblico. Per questo, se entrasse al GF Vip 6, con la sua verve e simpatia, sarebbe uno dei più amati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, amatissima ex concorrente condurrà un programma musicale: l’annuncio

GF Vip 6, ex tronista di Uomini e Donne nel cast: alcune recenti foto fanno discutere

Ma l’affare si complica perché, secondo indiscrezioni, ha già fatto il provino per il Grande Fratello anche Giovanni Ciacci che non lascerà la tv come invece aveva minacciato di fare. Il settimanale ‘Nuovo’, lo stesso che ha svelato il nome di Mariano Catanzaro per il GF Vip 6, va anche oltre pubblicando alcune foto.

(Instagram)

Ci sono Mariano Catanzaro e il noto opinionista tv insieme su un balcone a Napoli. E l’ex tronista parla così del loro rapporto: “Non ho mica paura di essere etichettato perché lo abbraccio in pubblico. Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune. Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. Così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale”. Di più non dicono, ma certo l’attesa per il cast del GF Vip adesso cresce.