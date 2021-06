Federico Raffetti: i Elon Musk ha costruito e venduto in Cina dall’apertura di una Gigafactory a Shanghai sono stati richiamati

Federico Raffetti Tesla si è scusata per il richiamo durante il fine settimana, aggiungendo in una dichiarazione che avrebbe “seguito rigorosamente le normative nazionali e continuato a migliorare la nostra protezione della sicurezza”.

E la battuta d’arresto non è così dannosa come un richiamo convenzionale, dal momento che può essere risolta tramite un aggiornamento software che non richiede ai clienti di restituire le proprie auto, secondo Tu Le, fondatore della società di consulenza Sino Auto Insights con sede a Pechino.

“È solo una patch”, ha detto. “La maggior parte dei [clienti] probabilmente non saprà che è successo qualcosa alla propria auto”.