domenica-in,-ospite-serena-autieri,-mara-venier-risentita-le-dice:-“me-l’hai-rubato”,-cala-il-gelo-in-studio

Ieri è andata in onda l’ultima puntata, per questa stagione, di Domenica In che quest’anno ha messo alla prova più che mai Mara Venier che, oltre a dover fare i conti con la pandemia ancora in corso, nelle ultime puntate, a causa di un’operazione sbagliata ai denti ha trascorso dei giorni davvero difficili che non sono ancora terminati. Ma la Venier, sempre molto professionale oltre che innamoratissima del suo lavoro, ha continuato a condurre pur tra mille difficoltà anche nel pronunciare le parole e, tranne una domenica in cui si è dovuta necessariamente fermare, ha continuato a condurre fino all’ultimo la sua Domenica In che tornerà anche l’anno prossimo.

Mara Venier a Serena Autieri “me lo hai rubato”

Ieri a Domenica In, tra i tanti ospiti in studio, è andata anche la bellissima e bravissima attrice napoletana, Serena Autieri che è anche una strepitosa cantante oltre ad essere una bravissima conduttrice.

Serena Autieri, da oggi, lunedì 28 giugno condurrà su Rai1 con il programma dal titolo Dedicato e ha spiegato così: “Questo programma parlerà di sentimenti, per dire grazie a qualcuno che ci ha aiutato nella vita … Dobbiamo assolutamente ritrovare i sentimenti. Ne abbiamo bisogno”.

A Mara Venier è piaciuta molto l’idea e le ha detto: “È una bella idea, sarebbe stata bella anche per Domenica In” e la Autieri: “È stata un’idea del direttore Stefano Coletta”. A quel punto la Venier ha controbattuto: “È un’idea del direttore? Non lo sapevo. Direttore, ma l’hai dato alla mattina di Rai1, poteva essere una bella idea per noi”.

Poi appena pronunciate queste parole, forse perché si è resa conto di aver esagerato, si è precipitata da Coletta che la guardava da dietro le quinte e lo ha abbracciato mentre alla Autieri ha detto: “Me l’hai rubato! Se va bene, te lo rubo”.

Mara Venier saluta il suo pubblico e dà appuntamento a settembre

Poi la Venier è ritornata seria e ha detto per salutare tutti: “Sono molto felice di aver fatto questa edizione, voglio dire grazie a tutti. Questa è stata l’edizione più difficile che ho fatto. Ma a settembre sono ancora qua … Non era pensabile quando sono tornata in Rai tre anni fa. Mi sembra di essere sempre stata qua, di non essere mai andata via».

