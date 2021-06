desperate-housewives-su-rai2:-la-programmazione-completa

Desperate Housewives su Rai 2: la programmazione

Desperate Housewives su Rai 2 dal 28 giugno. Oltre a The Vampire Diaries, anche la serie tv Desperate Housewives torna in tv! La serie arriva su Rai 2 a partire da lunedì 28 giugno 2021 e riparte dalla prima stagione! I fan della serie quindi possono rivivere tutti i misteri di Wisteria Lane a partire dalla misteriosa circostanza che ha portato al suicidio di Mary Alice Young, casalinga felice e solidale.

Desperate Housewives è disponibile anche in streaming in italiano su Star di Disney+ fin dal giorno del debutto del brand di intrattenimento generale presente all’interno di Disney+. Star, per chi ancora non conoscesse i dettagli, è arrivato in Italia il 23 febbraio 2021. Da quella data si è aggiunto un punto di riferimento in più per gli amanti di film e serie tv.

Poi il catalogo di Star si arricchisce man mano: ecco la lista completa e aggiornata dei titoli che puoi vedere su Star, incluso nell’abbonamento a Disney+! Desperate Housewives è una di quelle serie guilty pleasure (come Scandal, Dollface e American HouseWife) che possono fare al caso tuo (scopri qual è la tua serie guilty pleausere con questo QUIZ).

Quando va in onda Desperate Housewives su Rai 2?

Quindi quando va in onda Desperate Housewives 2 su Rai 2? A partire da lunedì 28 giugno 2021 la serie va in onda dalle 8:45 circa, con due episodi al giorno e andrà in onda dal lunedì al venerdì. Quindi lunedì 28 andranno in onda i primi due episodi (1×01 – Pilota, 1×02 – La verità è sfuggevole) e nei giorni successivi sempre due episodi al giorno.

Desperate Housewives trama della serie

Quando la dolce e gentile Mary Alice Young, la cui vita è apparentemente perfetta, si toglie la vita inspiegabilmente, le amiche e vicine di casa della vittima, Bree, Lynette, Susan e Gabrielle, si sentono in dovere di capire cosa è successo. Nel frattempo la loro vita va avanti tra alti e bassi, crisi matrimoniali, oscuri segreti e nuovi arrivi in città.