croazia-spagna,-streaming-gratis:-dove-vedere-la-partita-di-euro-2020

Manca poco all’ottavo di finale di Euro 2020 tra Croazia e Spagna. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta ed in streaming gratis.

Luka Modric in azione contro la Scozia (via Getty Images)

Tutto pronto al big match di questi ottavi di finale di Euro 2020 tra Croazia e Spagna. Le due compagini sono tra le favorite alla conquista del trofeo internazionale, ma solamente una accederà ai quarti di finale. Entrambe le formazioni non hanno brillato durante la fase ai gironi, ma è anche vero che solamente da adesso si inizierà a fare sul serio. Infatti sia Spagna che Croazia hanno passato il girone all’ultima giornata.

Gli uomini di mister Dalic, contro la corazzata iberica dovranno fare a meno di due uomini importanti come Lovren e Perisic. Mentre invece è al completo la formazione di Luis Enrique. In terra spagnola, dopo delle convocazioni shock del C.T., si cercherà di far di tutto per portare a casa la competizione per la terza volta. Mentre invece la Croazia sogna il primo trofeo internazionale dopo il secondo posto agli ultimi Mondiali. Andiamo quindi a vedere dove seguire la Croazia-Spagna in diretta e streaming gratis.

Croazia-Spagna, streaming gratis: Sky o DAZN ?

La compagine spagnola festeggia il passaggio del turno (via Getty Images)

Alle 18:00 quindi inzierà un altro grande ottavo di finale di questa edizione di Euro 2020. Croazia e Spagna si affronteranno sul palcoscenico del Parken Stadium di Copenhagen. Inoltre la sfida verrà trasmessa in esclusiva da Sky e quindi non andrà in onda in chiaro sulla Rai. Per l’occasione la pay-tv mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Ma tutti gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming sulle piattaforme SkyGo e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.