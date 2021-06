cosce-di-anatra-con-crumble-di-avena

Ingredienti PER IL CRUMBLE

60 g avena in fiocchi

40 g burro

farina di grano saraceno

malto in polvere

Ingredienti PER L’ANATRA

1 Kg 4 cosce di anatra

1 zucchina

1 mela Granny Smith

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla

aceto di mele

foglie di bietola

vino bianco secco

brodo vegetale

olio extravergine di oliva

sale fino e grosso

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER IL CRUMBLE

Mescolate i fiocchi di avena e il burro con 2 cucchiai di farina di grano saraceno e 1 cucchiaio di malto in polvere finché non saranno ben amalgamati. Distribuite il composto ottenuto su una placca coperta con carta da forno e infornate a 180 °C per 40 minuti circa.

Sfornate e sbriciolate ottenendo delle grosse briciole croccanti.

PER L’ANATRA

Rosolate le cosce di anatra in una padella calda con un filo di olio e un po’ di sale grosso. Appoggiatele dalla parte della pelle e lasciate che il grasso si sciolga per almeno 5-6 minuti. Voltate la carne e cuocetela ancora per 1 minuto.

Eliminate il grasso e nella stessa padella soffriggete la carota, il sedano e la cipolla tritati finissimi. Rimettete le cosce e bagnate con uno spruzzo di vino bianco.

Bagnate con 1 mestolo di brodo e portate la carne a cottura in circa 1 ora, aggiungendo il brodo poco per volta.

Affettate la zucchina a nastri e scottatela in padella con un filo di olio e un pizzico di sale fino per 2 minuti.

Tagliate la mela a fettine molto sottili e fatele marinare per 1 ora in acqua e aceto di mele in parti uguali.

Servite l’anatra con le briciole di avena, le foglie di bietola, i nastri di zucchina e le fettine di mela.