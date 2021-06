coronavirus-nel-mondo,-la-variante-delta-fa-schizzare-i-contagi-nel-regno-unito-e-le-morti-in-russia

Da Mosca a Londra fino a Sidney e Cape Town: il Covid continua a infettare il mondo e a mietere vittime, complici varianti aggressive come l’attuale “most wanted”, la Delta.

La pandemia ha ucciso almeno 3.919.801 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre 2019. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito sia per numero di morti, 603.966, sia per casi. Il Brasile, che ha 513.474 morti, è seguito da India (395.751), Messico (232.521) e Perù (191.584), il Paese che deplora il maggior numero di morti in rapporto alla sua popolazione. Queste cifre, che si basano sui rapporti giornalieri delle autorità sanitarie nazionali, sono generalmente sottostimate. L’Oms stima che il bilancio della pandemia potrebbe essere da due a tre volte superiore a quello calcolato ufficialmente.

Dietrofront Delta, così la variante richiude il mondo di Giampaolo Cadalanu , Rosalba Castelletti , Antonello Guerrera 26 Giugno 2021

Nuovo record di morti per Covid-19 a Mosca

Nuovo record di morti per Covid-19 a Mosca per il secondo giorno consecutivo, con 124 decessi in 24 ore, mentre la terza ondata della pandemia in Russia è aggravata dalla diffusione della variante Delta, ritenuta più contagiosa. Il dato è arrivato dopo che sabato la capitale russa ha superato i 100 morti in un giorno per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale e mentre anche San Pietroburgo ha segnato analogo record in 24 ore, con 110 morti. In totale nel Paese, intanto, i nuovi contagi sono stati 21.650 e i decessi 611. Il boom di infezioni arriva mentre le autorità di Mosca e di altre regioni hanno imposto l’obbligo di vaccinarsi contro il virus, per chi svolga professioni a contatto con il pubblico. E da oggi (lunedì) Mosca richiede che i ristoranti e caffè chiedano ai clienti di dimostrare l’avvenuta vaccinazione, la guarigione negli ultimi 6 mesi o un test negativo.

“La situazione rimane estremamente difficile”, ha detto il sindaco, Sergei Sobyanin. La Russia è stato il primo Paese ad annunciare un siero contro il coronavirus, ma appena il 14% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Proprio nella capitale la retribuzione di alcune fasce di lavoratori potrà essere sospesa, se rifiuteranno di immunizzarsi. Allarme alto anche in Australia, che affronta vari focolai di Covid-19. Sydney e Darwin sono state poste in lockdown; Perth ha reso obbligatorie le mascherine per alcuni giorni e ha avvertito che potrebbe imporre un blocco; Brisbane e Canberra hanno reso, o renderanno presto, obbligatorie le mascherine. Il South Australia ha annunciato nuove restrizioni in tutto lo Stato. Dopo il discreto successo nel contenere i cluster, con meno di 31mila casi in totale, ora il Paese guarda con preoccupazione alla lenta campagna vaccinale (il 5% della popolazione è completamente vaccinato). Il consigliere per le politiche sanitarie Bill Bowtell ha commentato: “Stiamo affrontando la crisi più grave nella pandemia dai primi giorni di febbraio-marzo dello scorso anno”.

Nuovo picco di contagi in Gb

Nuovo picco di contagi Covid nel Regno Unito, alimentati dall’aggressiva variante Delta importata dall’India: lo certificano i dati diffusi oggi dal governo britannico con altri 22.868 casi nelle ultime 24 ore censite (su 1,2 milioni di tamponi), record nel Paese dal 28 gennaio. Si tratta di un’impennata evidente, anche se l’effetto dei vaccino continua finora a frenarne l’impatto sui ricoveri negli ospedali, stabili attorno a quota 1.500 in tutti i reparti del Regno, e sui morti giornalieri: che calano addirittura a non più di 3, seppure alleggeriti dal consueto ritardo parziale della raccolta delle statistiche relative al weekend.

In Grecia credito di 150 euro ai giovani se si vaccinano

La Grecia ha deciso di dare ai giovani un credito di 150 euro per vaccinarsi contro il coronavirus. Lo ha riferito oggi il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis. Il premier ha affermato che a partire dal 15 luglio, i cittadini greci di età inferiore ai 26 anni avranno diritto al credito in un portafoglio digitale dopo aver ricevuto la prima dose della loro vaccinazione Covid-19. ‘Speriamo che i giovani colgano questa opportunità. Lo stato vi ringrazia per aver agito in modo responsabile e aver fatto qualcosa che sono certo che avreste fatto comunque’, ha detto in un discorso televisivo. Fortemente dipendente dal turismo per la propria economia, la Grecia è alla ricerca di modi per riaprire completamente dopo aver recentemente aperto la vaccinazione a tutti i gruppi di età. Funzionari del governo affermano che verranno concesse ulteriori libertà ai titolari di certificati di vaccinazione, ma non hanno definito i dettagli di tale politica, aggiungendo che stanno anche esaminando le opzioni legali per rendere obbligatoria la vaccinazione per varie categorie di impiego, incluso il personale delle case di cura.

Sperimentazione di un vaccino AstraZeneca contro la variante Beta

L’Università di Oxford ha annunciato domenica di aver iniziato a iniettare ai volontari un vaccino sviluppato con AstraZeneca contro la variante beta (“sudafricana”) del coronavirus. Gli studi clinici servono per misurarne l’efficacia.

Giappone: Olimpiadi, nuove regole per gli arrivi dopo i primi contagi tra gli atleti

Gli atleti e gli altri membri delle delegazioni che giungeranno in Giappone in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo dovrebbero essere poste immediatamente in isolamento se tra i loro membri verranno individuati soggetti positivi al coronavirus. Lo ha dichiarato ieri Hidemasa Nakamura, responsabile del principale centro operativo dei Giochi e funzionario del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, dopo i casi di contagio tra gli atleti dell’Uganda giunti nel Paese per l’evento. Tra i nove atleti ugandesi giunti in Giappone, uno era risultato positivo alla Covid-19 al suo arrivo nel Paese, e gli era stato dunque negato l’ingresso; il resto della delegazione aveva potuto comunque viaggiare liberamente sino ad Osaka, dove giorni più ardi un secondo atleta era risultato positivo al virus.

Australia: nel Queensland torna l’obbligo delle mascherine

Lo Stato australiano di Queensland ha reintrodotto l’obbligo delle mascherine e limiti agli assembramenti nelle abitazioni private, che si sommano alle misure di distanziamento sociale tornate progressivamente in vigore in risposta all’aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. A Sidney, la città più popolosa del Paese, e a Darwin, sono stati decretati lockdown nel fine settimana per contenere alcuni focolai di infezione a grappolo della variante Delta del virus, altamente contagiosa. La Nuova Zelanda, frattanto, ha decretato la sospensione della bolla per i viaggi aerei tra i due Paesi, proprio alla luce dell’aumento dei casi in Australia.

In India continuano ad aumentare i casi

L’India ha riportato lunedì 46.148 nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della salute. Il numero totale di casi Covid-19 del paese dell’Asia meridionale è ora pari a 30,27 milioni, mentre i decessi totali sono a 396.730. I decessi legati al coronavirus in India sono aumentati di 979 durante la notte.