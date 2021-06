come-il-rover-perseverance-scatta-i-selfie-su-marte

Come far stare un intero rover in una foto, elicottero compreso, come ha fatto Perseverance su Marte? Ce lo spiega l’ingegnera della Nasa Vandi Verma

Per quasi tutti noi i selfie sono ormai pane quotidiano: è sufficiente distendere un braccio, assumere l’espressione giusta e scattare. Ma come far stare un intero rover in una foto, elicottero compreso, come ha fatto Perseverance su Marte? Ce lo spiega l’ingegnera della Nasa Vandi Verma, a capo delle operazioni robotiche del rover presso il Jet Propulsion Laboratory dell’Agenzia americana.

l rover Perseverance della Nasa ha catturato uno storico selfie di gruppo con l’elicottero Ingenuity Mars il 6 aprile 2021. Ma come è stato scattato il selfie? Vandi Verma, ingegnere capo di Perseverance per le operazioni robotiche presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa nel sud della California, analizza il processo in questo video. Il video ripreso dalle telecamere di navigazione di Perseverance mostra il braccio robotico del rover che si torce e si manovra per acquisire le 62 immagini che compongono l’immagine. Il microfono di ingresso, discesa e atterraggio del rover ha catturato il ronzio dei motori del braccio durante il processo. I selfie consentono agli ingegneri di controllare l’usura del rover nel tempo.

(Credit video: Nasa/Jpl-Caltech/Msss)