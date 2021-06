L’acqua aromatizzata detox è una bevanda a base di acqua naturale che viene arricchita con frutta fresca (o congelata) e con erbe aromatiche o spezie in bacche. Grazie a queste aggiunte spesso l’acqua ottiene un potere disintossicante e drenante.

È una bella idea anche per un buffet, servita in caraffe di vetro riempite di ingredienti freschi, è intrigante da vedere e spesso fa bella mostra di sé anche nei ricevimenti ufficiali.

Qui ve ne proponiamo tre versioni diverse, ma una volta appresa la tecnica potrete farle in qualunque modo vi passi per la testa, a volte basta anche solo aggiungere un rametto di rosmarino o di menta alla brocca dell’acqua per conferirle subito un sapore interessante. Resta però una regola aurea: l’acqua aromatizzata va conservata in frigorifero per almeno 12 ore per permettere agli ingredienti di sprigionare le loro proprietà, i loro profumi e i loro sapori.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti + una notte di riposo in frigorifero

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Acqua aromatizzata con arancia, fragole e menta

2 l Acqua naturale

1 Arancia a fette

4 Fragole a fette

1 rametto Menta

Ghiaccio

Acqua aromatizzata con pesca, lime e menta

2 l Acqua naturale

1 rametto Menta

1 Pesca a fette

1 Lime

Ghiaccio

Acqua aromatizzata con ananas, menta e pepe nero

2 l Acqua naturale

4 Ananas a fette

1 rametto Menta

5-6 grani Pepe nero

Ghiaccio

Preparazione:

Acqua aromatizzata con arancia, fragole e menta

Per preparare la ricetta dell’acqua aromatizzata detox, lavate bene tutti gli ingredienti, tagliate l’arancia a fette sottili e le fragole a metà o in tre parti.

Inserite le fette di arancia, le fragole e le foglie di menta in una brocca di vetro riempite con l’acqua e mettete a riposare per una notte intera in frigorifero in modo da permettere all’acqua di aromatizzarsi bene

Acqua aromatizzata con pesca, lime e menta

Lavate bene tutti gli ingredienti, tagliate sia la pesca che il lime a fette.

Inserite le fette di pesca e lime e le foglie di menta in una brocca di vetro riempite con l’acqua e mettete a riposare per una notte intera in frigorifero in modo da permettere all’acqua di aromatizzarsi bene.

Acqua aromatizzata con ananas, menta e pepe nero

Pulite l’ananas e prelevate 4 fette che taglierete a tocchetti, lavate bene le foglie di menta.

Inserite l’ananas a tocchetti, le foglie di menta e i grani di pepe nero in una brocca di vetro riempite con l’acqua e mettete a riposare per una notte intera in frigorifero in modo da permettere all’acqua di aromatizzarsi bene.