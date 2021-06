Spread the love

Intervento dell’elisoccorso del 118 nel pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, per il recupero di un 49enne caduto in un dirupo a Frabosa Soprana. L’uomo, ferito, è stato soccorso ed elitrasportato all’Ospedale S.Croce di Cuneo in codice giallo.