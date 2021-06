Vinili rari, alcuni valgono un tesoro: ecco i più costosi di sempre!

I vinili rari sono tra gli elementi più ricercati nel mondo del collezionismo. Ecco alcuni dei più costosi di sempre

Vinili rari, ecco quali sono i più costosi in assoluto (pixabay)

Francobolli, monete, sneakers, videogiochi e chi più ne ha più ne metta. Il mondo del collezionismo è in continua evoluzione, e ogni giorno accoglie nuovi elementi destinati a far fruttare centinaia di migliaia di dollari. Che sia per un particolare evento storico o per errori di produzione, ci sono alcuni pezzi capaci di valere tantissimo.

Oggi parliamo dei vinili rari, un’altra delle “mode” degli ultimi anni che sta guadagnando sempre più fortuna. Nell’era di Spotify e dello streaming, avere tra le mani un disco storico e con poche copie in giro può portare a guadagnare cifre da capogiro. Ecco alcuni dei più costosi di sempre attualmente sul mercato.

Vinili rari, i 5 più costosi sul mercato

Alcuni di questi valgono una fortuna (Pixabay)

Parlando dei vinili rari ad oggi più ricercati, è impossibile non menzionare “Piece of Mind” degli Iron Maiden. Se avete la versione blu per una rara versione colombiana con la cover che presenta angoli tondi, sappiate che potete guadagnarci fino a 2.500 euro. Tra aste e possibili modifiche, il suo valore potrebbe persino alzarsi. C’è poi “Kill ‘Em All” dei Metallica, con l’edizione giapponese distribuita dalla King Record Co. nel 1984 che vale oggi 800 euro.

Molto ricercato anche “Delicate Sound of Thunder” dei Pink Floyd nella versione sudcoreana con copertina apribile: si parla di 600 euro. Degno di nota anche “Unmasked” dei Kiss con copertina multicolore del 1980: se lo avete, potete venderlo a 400 euro. Infine “Appetite For Destruction” dei Guns N’ Roses, pubblicato nel 1987 e mai riprodotto per una rappresentazione non autorizzata di Robert Williams in copertina. Questo può farvi guadagnare 300 euro.