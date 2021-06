Unomattina Estate, Barbara Capponi annuncia un’importante novità

A poche ore dall’inizio di Unomattina Estate, la conduttrice Barbara Capponi fa alcune rivelazioni sul programma, spiegando una novità e lasciando quindi intendere il destino del co-conduttore Gianmarco Sicuro.

Unomattina Estate: i conduttrice Barbara Capponi(foto © Rai).

Manca ormai pochissimo per l’inizio di Unomattina Estate, che terrà compagnia agli italiani a partire dalle ore 7:10. L’orario mattutino non sarà un problema per Barbara Capponi, riconfermata come uno dei due conduttori del programma Rai. In un’intervista alla rivista Tele Più ha raccontato di essere una persona molto mattiniera.

Non ci saranno dunque problemi per Barbara Capponi ad iniziare a lavorare così presto. Il programma si svolgerà durante l’estate, dunque i conduttori non potranno neanche fare le loro vacanze. Barbara rimpiange solo un ricordo di gioventù, quando si alzava e si andava a buttare direttamente nel mare della sua Pedaso, nelle Marche.

Unomattina Estate, c’è una novità. E Gianmarco Sicuro?

Unomattina Estate: i conduttori designati Barbara Capponi e Gianmarco Sicuro (foto © Rai).

La presenza di Gianmarco Sicuro come co-conduttore rimane in forse a causa del Covid, ma per il momento la Rai sembrerebbe non aver nominato nessun sostituto. Barbara Capponi ha invece voluto fare un annuncio riguardo un importante cambio nel programma. Verranno infatti introdotte delle rubriche dedicate agli itinerari turistici in coda alla trasmissione.

Proprio Gianmarco Sicuro, che si definisce “giornalista e viaggiatore” sembrerebbe poter essere la persona più adatta a gestire questo nuovo appuntamento all’interno del programma, anche per le sue passate esperienze con il TG2 e Report. Tutto fa dunque pensare ad un suo ingresso tardivo in Unomattina Estate.

