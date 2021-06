the-strain-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

The Strain in streaming su Star di Disney+

The Strain in streaming su Star è disponibile fin dal giorno del debutto del nuovo brand di intrattenimento generale presente all’interno di Disney+. Star in Italia arriva il 23 febbraio 2021 e il catalogo vanta già tantissimi titoli di serie tv, film e speciali tv, alcuni dei quali hanno fatto la storia del piccolo schermo. Con il passare dei mesi la lista si arricchisce: ecco il catalogo completo di Star in Italia.

The Strain è una serie tv di genere horror e drammatico. È ideata da Guillermo del Toro e Chuck Hogan che sono anche gli autori della trilogia di libri Nocturna su cui l’adattamento televisivo è basato. Il primo volume è La progenie (The Strain) che è fonte d’ispirazione per la prima stagione. La seconda, invece, è tratta da La caduta (The Fall). Infine, Notte eterna (The Night Eternal) è la base di partenza per il terzo ciclo di episodi.

La serie televisiva The Strain si conclude poi con una quarta e ultima stagione. Quante puntate ha The Strain e quanti episodi sono su Star di Disney+ in streaming? Il numero totale delle puntate è quarantasei. In particolar modo la prima e la seconda stagione sono composte da tredici episodi ciascuna. La terza e la quarta, invece, sono formate da dieci episodi ognuna. Sono tutti disponibili in streaming su Star di Disney+.

The Strain dove vederlo in italiano

The Strain: Corey Stoll interpreta Ephraim Goodweather. Credits: FX e Rai

Prima di approdare su Star di Disney+ The Strain in italiano va in onda in televisione. Il 9 febbraio 2015 viene trasmesso il primo episodio in assoluto nel nostro Paese con il titolo L’arrivo su Fox. Su questo canale la stagione 1 prosegue fino al 4 maggio 2015. Sempre su Fox va in onda anche The Strain 2 in prima visione italiana dal 30 novembre 2015 all’11 gennaio 2016. La terza stagione di The Strain approda su Fox in prima tv per il nostro Paese il 18 novembre 2016 e prosegue fino al 20 gennaio 2017. Con la quarta e ultima stagione in onda su Fox dal 5 gennaio 2018 al 9 marzo 2018 si chiude la trasmissione in prima visione della serie in italiano.

Da venerdì 4 giugno 2021 arriva The Strain su Rai 4 in chiaro.

Come accennato tutti gli episodi di The Strain sono visibili in streaming su Star di Disney+.