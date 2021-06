temptation-island:-inconveniente-interrompe-le-riprese

Spread the love

Durante le riprese per Temptation Island c’è stata una tromba d’aria che ha rallentato i momenti di registrazione e ha fatto preoccupare tutti all’interno. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il 21 giugno, durante le riprese della nuova edizione di Temptation Island, c’è stato un problema dovuto al tempo e specificatamente alle intemperie.

Nel Is Morus Relais, la location in Sardegna utilizzata per Temptation Island, c’è stato un momento di crisi dopo che una tromba d’aria si è abbattuta nel luogo.

Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha spiegato l’accaduto dicendo che ci sono state non poche difficoltà in seguito alla tromba d’aria, ma che poi tutto si è risolto per il meglio.

Raffaella Mennoia: “Ci siamo tenuti agli alberi”

Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare.

Questa la dichiarazione di Raffaella Mennoia sulla problematica creatosi dopo la tromba d’aria, la quale ha poi rassicurato fan, telespettatori e appassionati, dicendo che il programma andrà in onda senza problema.

Abbiamo finito alle quattro di notte, c’ho un gran sonno ragazzi! C’è un tempo orrendo quest’anno: c’è afa, non c’è il sole. Però il programma sta andando benissimo.

Insomma, le riprese non sono assolutamente state rallentate dalla tromba d’aria e il programma andrà in onda il 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5.

Intanto, mentre i telespettatori attendono mercoledì 30 giugno 2021, per la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, sul profilo Instagram ufficiale del programma si possono trovare i video intervista delle sei coppie partecipanti.

Anche se si sono letteralmente “tenuti agli alberi”, sembra tutto sia andato a gonfie vele, nonostante le ulteriori restrizioni e problematiche dovute alla pandemia.

In più, sempre l’autrice Raffaella Mennoia, ha specificato che quest’anno niente presenza di vip. Non solo Temptation Island Vip non si farà, ma nemmeno nel “normale” Temptation Island ci saranno le coppie vip.

La Mennoia ha giustificato tale scelta in quanto, a parer suo, è molto meglio vedere coppie non conosciute, tanto per l’andamento del reality quanto per il coinvolgimento del pubblico.