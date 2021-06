Sex/Life avrà una seconda stagione?

Sex/Life 2 si farà?

Sex/Life 2: Netflix la confermerà per una seconda stagione?

Ha esordito venerdì 25 giugno Sex/Life, la serie televisiva tratta dal romanzo “44 Capitoli su 4 Uomini” dell’autrice americana BB Easton.

La storia di Billie Connelly (Sarah Shahi) e del suo triangolo amoroso tra passato e presente che la vede legata al marito Cooper (Mike Vogel) e l’affascinante ex Brad (Adam Demos) è destinata a conquistare un pubblico molto ampio di abbonati in tutto il mondo.

Cosa sappiamo su di un’eventuale stagione 2? Al momento il colosso dello streaming non ha dato il via libera alla realizzazione di un proseguo. Questo non è da interpretarsi necessariamente come un cattivo presagio. Sex/Life non è stata presentata come miniserie, pertanto, qualora il successo ottenuto lo giustificasse, potrebbe continuare con altri nuovi episodi.

A decidere le sorti della serie sarà l’algoritmo di Netflix. Tanti più spettatori daranno un’occasione a Sex/Life nei suoi primi 28 giorni di permanenza in catalogo, maggiori saranno le probabilità che Netflix rinnovi la serie per una seconda stagione.

In parole povere, se la serie si rivelerà un successo e giustificherà la realizzazione di una seconda stagione, Sex/Life otterrà il rinnovo. Per saperlo con certezza, tuttavia, bisognerà aspettare un annuncio ufficiale da parte di Netflix.

Quando esce Sex/Life 2

Quanto all’uscita di Sex/Life 2, le riprese della prima stagione sono state posticipate a causa dell’insorgere della pandemia globale e hanno preso il via a fine agosto per poi concludersi a inizio dicembre nei pressi di Mississauga, in Canada.

Se la seconda stagione sarà ufficializzata da Netflix, la produzione potrebbe cominciare nel corso dell’autunno per poi esordire in streaming nel corso dell’estate del prossimo anno. Si tratta di congetture, tuttavia: per saperlo bisognerà aspettare una conferma da parte di Netflix.

Trama di Sex/Life 2, anticipazioni

“Sex/Life”: da sinistra Mike Vogel e Sarah Shahi. Credits: Amanda Matlovich/Netflix © 2021.

Quanto alla trama di un’eventuale seconda stagione di Sex/Life, la serie potrebbe continuare ad attingere dal romanzo da cui è tratta.

A fronte del successo letterario ottenuto dal romanzo “44 Capitoli su 4 Uomini”, l’autrice B.B Easton ha deciso di espandere l’universo narrativo di “44 Chapters About 4 Men” con quattro romanzi spin-off, ciascuno incentrato su uno dei personaggi del primo libro.

Il primo libro, “Skin” ha per protagonista Ronald “Knight” McKnight, mentre il secondo “Speed”, è su Harley James. Il terzo intitolato “Star” vede l’entrata in scena di Hansel “Hans” Oppenheimer mentre il quarto e ultimo, “Suit”, mette al centro Ken Easton.

Se si farà, la seconda stagione di Sex/Life potrà continuare ad introdurre nuovi personaggi dal passato della protagonista Billie, per la gioia (e il divertimento) delle spettatrici e degli spettatori.

Cast di Sex/Life 2, attori e personaggi

Se ci sarà una seconda stagione di Sex/Life, è altamente probabile che il cast principale sia riconfermato su tutta la linea. Aspettiamoci di rivedere il quartetto di protagonisti composta da Sarah Shahi (Billie Connelly), Mike Vogel (Cooper Connelly), Adam Demos (Brad Simon) e Margaret Odette (Sasha Snow).

Sex/Life 2 in streaming, dove vederla

Sex/Life 2 in streaming, se si farà, sarà disponibile ancora una volta su Netflix negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.