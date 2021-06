Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio decide di rivelare in che rapporti è con i figli di lui “Loro mi hanno …”

Spread the love











Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio sono una coppia da qualche anno, esattamente dal 2018, e nonostante la grande differenza d’età che vi è tra i due ecco che la loro giorno dopo giorno dimostra sempre più di essere una storia seria. La modella e showgirl nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo ha infatti raccontato di avere conosciuto i figli del compagno e di avere con loro un buon rapporto.

Romina Pierdomenico innamorata di Ezio Greggio

Romina Pierdomenico è una bellissima modella ma anche soubrette e ballerina diventata particolarmente nota al pubblico in seguito al suo esordio in televisione prima come tentatrice di Temptation Island e poi come corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma non solo, la giovane donna, nata nel 1993, ha anche partecipato a Colorado come ballerina e nella trasmissione di Ezio Greggio ‘La sai l’ultima?’ come valletta. Nel 2018 è scoppiato l’amore con il celebre presentatore e attore italiano, volto storico di Striscia La Notizia. I due convivono a Montecarlo ed entrambi hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Il loro è un amore solido che non conosce ostacoli, nemmeno la differenza d’età di 39 anni.

Il rapporto con i figli dell’attore

Romina Pierdomenico nel corso dell’intervista concessa a Nuovo Tv oltre ad aver parlato dello speciale rapporto che la lega al suo famoso compagno ha anche parlato del rapporto con i figli di quest’ultimo. Ezio Greggio è infatti padre di due ragazzi quasi coetanei della Pierdomenico. Nello specifico Giacomo ha ben 30 anni mentre invece Gabriele ne ha 26. A proposito del rapporto con i figli di Greggio ecco che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato “Vado molto d’accordo con i ragazzi di Ezio. Sono educati e rispettosi e mi hanno accolto bene”. Anche la famiglia della ragazza ha accettato con molto entusiasmo la storia d’amore tra i due e ha accolto senza alcun problema l’uomo nella loro famiglia. Il padre della bellissima Romina ha infatti ricordato con molto affetto il giorno in cui per la prima volta ha incontrato il genero. Uno speciale incontro che ha avuto luogo proprio nella terra d’origine della ragazza ovvero l’Abruzzo.

I problemi di salute di Romina Pierdomenico

Romina Pierdomenico qualche anno fa si è trovata a lottare contro una rara forma di psoriasi. Un momento molto difficile della sua vita a causa del quale non ha lavorato come modella, ma non è nemmeno uscita di casa, per 7 mesi circa. Molto importante è stato proprio l’incontro con Greggio a proposito del quale la ragazza ha rivelato “Lui è arrivato nella mia vita un anno dopo la mia guarigione fisica, ma mi ha aiutato a risollevarmi dal punto di vista psicologico”.

