paolo-bonolis-sui-social-commenta-con-sarcasmo-il-ruolo-della-moglie-come-opinionista-al-gf-vip-e-lei-gli-risponde-al-veleno-“tu,-a-mie-spese-…”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una gran bella coppia a dispetto delle voci che ciclicamente si rincorrono sui titoli di giornali di gossip che li vorrebbero ora in crisi, ora a vivere ognuno la propria vita.

In realtà la loro è una coppia molto solida che ha dovuto attraversare la tempesta di una figlia disabile, che ha comportato tanto dolore soprattutto nei primi mesi di vita della bambina.

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di aver vissuto mesi terribili di non accettazione, di rifiuto della maternità e lei stessa ha parlato di “aver abdicato” al ruolo di mamma e di aver delegato tutto a Paolo Bonolis e a sua madre che si sono occupati della bambina nei primi mesi di vita mentre a lei non è restato altro che trascorrere i suoi giorni in un letto di dolore dal quale non riusciva ad alzarsi. Poi la presa di coscienza e la voglia di combattere e adesso il rapporto bellissimo con la figlia della quale è profondamente innamorata ma che continua ad avere le sue difficoltà.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una bella coppia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una bella coppia, infatti sono molto complici e tanto affiatate. Recentemente Sonia Bruganelli ha fatto venire a qualcun il dubbio che ci fossero problemi nella coppia perché, in occasione di un’ intervista rilasciata a “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, ha detto chedopo tanti anni di matrimonioognuno conduce la propria vita e se scoprisse che Bonolis l’ha tradita non ne sarebbe gelosa perché le sembra abbastanza normale che accada.

Queste dichiarazioni hanno fatto pensare che i due stiano vivendo una crisi di coppia e, invece sono sempre molto innamorati e complici come dimostra anche la vita che conducono che spesso passa attraverso i social con foto e video.

Sonia Bruganelli opinionista del prossimo GFvip, Bonolis commenta e lei risponde a tono

La prossima edizione de il Grande fratello vip, che sarà condotta sempre da Alfonso Signorini, avrà come opinionista Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Paolo Bonolis che ha detto che, se non ci saranno partite guarderà la moglie in tv anche se è un genere di trasmissione che non gli piace, qualche giorno fa scherzando sui social ha scritto così dopo aver condiviso la notizia: “E mo’ so ca..i tuoi, Alfonso Signorini!”.

Sonia non ha perso tempo e ha immediatamente risposto al marito: “Beh, è bello che tu stia imparando ad usare il web a mie spese”.

