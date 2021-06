paolo-bonolis-e-gf-vip-6:-la-moglie-sfotte-il-marito

Di recente Paolo Bonolis ha commentato tramite i suoi social l’imminente esperienza della moglie Sonia al Grande Fratello Vip, dove la donna vestirà i panni dell’opinionista. La Bruganelli, così, ha prontamente replicato alle parole del compagno.

Ormai è ufficiale: saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. Tra le frecciatine di Antonella Elia e l’entusiasmo delle due, però, anche Paolo Bonolis ha commentato la notizia.

L’uomo aveva già detto cosa ne pensava a “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi ma in queste ore è tornato a commentare la questione tramite il suo profilo social.

Se in passato aveva rivelato che, anche se non è un fan del genere, avrebbe guardato il reality per seguire la moglie (salvo la messa in onda di partite importanti), in queste ore ha mandato alla compagna una simpatica frecciatina.

Leggi anche: Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli confessa un segreto

La Bruganelli, però, ha prontamente commentato a sua volta, prendendo in giro il marito con ironia!

Sonia Bruganelli risponde a Bonolis

In uno dei pochi post pubblicati sul suo account Instagram Paolo Bonolis in queste ore ha commentato pubblicamente la nuova avventura a cui la moglie prenderà parte a settembre, con la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

“E mo’ so ca…i tuoi”

ha infatti scritto il conduttore, taggando il collega Alfonso Signorini nello screenshot di un articolo dedicato proprio alla questione. Tra i commenti divertiti spuntati sotto al post, però, non è mancato quello della diretta interessata che, divertita, ha scritto:

“Beh è bello che tu stia imparando ad usare il web a mie spese!“

Paolo, in effetti, non ama molto i social e solo di rado condivide contenuti sul suo account. Per la moglie, però, sembra aver fatto un’eccezione; per quanto satirico, infatti, il suo è stato un bel gesto per far un “in bocca al lupo” alla compagna. Della crisi di cui si è parlato di recente, insomma, non sembra esserci nemmeno l’ombra!