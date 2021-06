niente-superstore-7-stagione

Superstore 7 non si fa, NBC la cancella

Superstore 7 non ci sarà! Si conclude domenica 27 giugno 2021 la programmazione su Premium Stories della sesta e ultima stagione della sitcom creata da Justin Spitzer, in onda negli Stati Uniti su NBC dal novembre 2015 al marzo 2021.

Risale infatti al mese di dicembre 2020 l’annuncio da parte della rete di voler concludere il progetto dopo il sesto ciclo di episodi.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di questo spettacolo e delle storie che siamo stati in grado di raccontare tra le mura di Cloud 9”, ha dichiarato Erin Underhill, presidente della Universal Television nel corso di un’intervista.

“Vogliamo ringraziare Justin Spitzer” continua Erin, “che ha creato questo spettacolo, gli attuali showrunner Jonathan Green e Gabe Miller, tutti gli scrittori, il cast e la troupe. Non solo ci hanno portato una commedia piena di cuore e umorismo, ma anche Superstore è diventato uno delle serie televisive di maggior impatto sociale “.

A confermare la triste notizia sui social è anche la protagonista e produttrice del progetto America Ferrera, di ritorno in due episodi della stagione finale dopo il suo addio nella quinta.

Si ferma quindi a un totale di sei stagioni per 113 episodi la sitcom sulle simpatiche vicende di alcuni impiegati dell’Cloud 9, un superstore americano.

Superstore trama e finale

America Ferrera in Superstore 6, Credits NBC

Cosa succede nel gran finale di Superstore 6 stagione? Dopo aver deciso di includere la pandemia da Covid-19 al centro delle vicende del capitolo finale, scopriamo che proprio per colpa del virus Amy non è riuscita a trasferirsi, così la ritroviamo nei primi due episodi della stagione 6. Viviamo così il suo ultimo giorno al Cloud 9, accompagnata però dagli amici di sempre. Loro sono Jonah, un sognatore determinato a dimostrare che il lavoro non deve essere per forza noioso, il cinico Garrett, la dolce adolescente Cheyenne e l’ambizioso Mateo. Il gruppo è inoltre gestito dal manager del negozio Glenn e dalla sua vice Dina!

Superstore cast, attori e personaggi

Chi ha fatto parte del cast di Superstore? Citiamo prima tra tutti America Ferrera nella parte della protagonista Amy. Con lei anche a Ben Feldman nel ruolo di Jonah Simms.

Accanto a loro abbiamo visto inoltre Justina Machado nel ruolo di Maya, parte del cast a partire dalla quinta stagione, Lauren Ash nel ruolo di Dina Fox, Nico Santos in quello di Mateo Fernando Aquino, Nichole Bloom nel ruolo di Cheyenne, Mark McKinney in quello di Glenn Sturgis e Colton Dunn in quello di Garrett McNeil.

Superstore in streaming, dove guardarlo

Dove guardare gli episodi di Superstore in streaming? Parallelamente alla mesa in onda in Italia su Premium Stories, gli episodi sono disponibili in streaming anche su Infinity! Ma attenzione, la piattaforma Mediaset detiene i diritti di distribuzione delle puntate soltanto per un periodo di tempo limitato.

