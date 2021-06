maurizio-costanzo-senza-freni-“manuel-bortuzzo-al-gf-vip?-io-non-…”

Spread the love











La stagione estiva è ormai cominciata e i vari programmi televisivi non vanno più in onda ma fervono i preparativi per le nuove edizioni dei programmi che cominceranno nel mese di settembre. E se i vari conduttori ora sono in vacanza e si stanno rilassando dopo le fatiche di una stagione invernale che anche quest’anno è stata pesantissima a causa del covid, c’è chi è ancora a lavoro per mettere a punto quello che sarà il palinsesto invernale. Le riunioni inizieranno a fine agosto e per allora i vari protagonisti saranno certamente riposati e pronti per affrontare una nuova stagione speriamo per tutti liberi dalla pandemia che ci attanaglia da ormai due anni.

Manuel Bortuzzo parteciperà al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo parteciperà al Grande Fratello Vip e questa sembra una notizia ormai certa.

Il nuotatore di soli 20 anni, che è paralizzato

dalla notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando, a seguito di una sparatoria rimase fu ferito da proiettile che lo ha colpì mentre era al bar con amici, ha deciso che entrerà nella casa più spiata d’Italia.

La promessa del nuoto ha rilasciato un’intervista al Messaggero e ha detto:

“Si potrebbe capire cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore.” E poi: “Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva. La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse”.

Infine, ha anche spiegato che: “nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro“.

Maurizio Costanzo dà il proprio parere sulla partecipazione del nuotatore alla casa del grande fratello

Maurizio Costanzo, sulle pagine del settimanale Nuovo ha risposto così ad una lettrice che era contraria alla partecipazione del nuotatore alla Casa del grande fratello e che ha espresso la sua idea dicendo così: “Purtroppo al GF Vip viene fuori sempre il peggio delle persone e io vorrei che lui rimanesse l’immagine di un ragazzo combattivo e umile”. Maurizio Costanzo le ha risposto così: “Gli sconsiglio di imbarcarsi in quell’avventura … Continui a dare il buon esempio … Lasci il reality show ad altri personaggi”.

