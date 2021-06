Mara Venier, la chiusura è col botto: telespettatori al settimo cielo per quello che accadrà nelle prossime ore.

Torna l’amatissimo programma della domenica su Rai 1 (Instagram)

Oggi, domenica 27 giugno, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Domenica In. Tutto ha un inizio e una fine e lo stesso vale per il programma condotto da Mara Venier che per l’occasione ha deciso di chiudere col botto. In occasione dell’ultima puntata di Domenica In zia Mara è riuscita ad avere tra i suoi ospiti Achille Lauro, reduce dal successo di “Mille”, il brano fatto in collaborazione con Fedez e Orietta Berti. Ma il famosissimo cantante non sarà l’unico ospiti d’eccezione.

Come svelato da TvBlog nel salottino di Domenica In ci sarà anche Cristiano Malgioglio, sempre molto presente in televisione, che canterà il suo ultimo pezzo “Tutti mi guardano”, e poi l’ex marito di Mara Venier, Jerry Calà.

Domenica In chiude col botto, tanti ospiti e tante risate: pubblico in visibilio

Dopo Achille Lauro, Cristiano Malgioglio e Jerry Calà ci sarà anche l’imitatore Vincenzo De Lucia, che divertirà e intratterà i telespettatori di Domenica In. Poi ci saranno anche Don Antonio Mazzi, Beppe Carletti – membro del gruppo storico dei Nomadi – e Giovanna Ralli. Infine l’esibizione di Ivan Cottini.

Una parte della trasmissione sarà poi dedicata alla pandemia e tra gli ospiti ci saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e i professori Francesco Vaia e Francesco Le Foche. Domenica In, poi, saluterà il suo pubblico e ritornerà sul piccolo schermo a settembre con una nuova edizione.