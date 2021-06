Laura Pausini e Nek, finalmente i veri motivi dell’allontanamento su cui la Pausini non ha più voluto cambiare idea

Spread the love











Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti più amate di sempre ed una cantautrice che ha fatto emozionare e continua ad far sognare intere generazioni. I suoi successi sono davvero tanti e non soltanto quelli collezionati oltre 20 anni fa, ma anche quelli presentati negli ultimi tempi. E’ reduce infatti da una esperienza bellissima e soprattutto gratificante oltreoceano, visto che ha vinto il Golden Globe grazie ad un brano intitolato Io sì. Se della sua carriera sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete ad esempio che la nota cantante è stata per tanti anni molto amica di Nek? E perché poi tra di loro è calato il gelo?

Laura Pausini e Nek, un’amicizia speciale la loro

Ebbene , Laura Pausini e Nek sono stati davvero molto vicini per tantissimi anni. Insieme hanno fatto letteralmente sognare milioni di fan, grazie alle loro canzoni e alla loro amicizia speciale. In molti si sono chiesti perché le cose tra di loro non siano andate per il verso giusto e soltanto adesso a distanza di tanto tempo sembra essere arrivata la verità al riguardo. Il noto cantautore di Sassuolo in questi ultimi giorni sembra aver parlato e pare che abbia anche annunciato le date del suo tour che lo vedrà in giro per l’Italia in questa estate 2021.

Come si sono conosciuti

I due hanno non soltanto collaborato da un punto di vista professionale, incidendo il singolo intitolato Sei solo tu, uscito nel 2002 estratto dall’album Le cose da difendere. I due però effettivamente pare si conoscessero già da più tempo, visto che il loro primo incontro è avvenuto nel 1993 in occasione del Festival di Sanremo, ovvero la 43esima edizione. In quell’anno Laura presentò il brano, diventato uno dei suoi più grandi successi, ovvero La solitudine mentre il cantante di Sassuolo presentò il brano In te. Fu un’edizione davvero molto importante per entrambi, visto che Laura si piazzò al primo posto vincendo quindi la 43esima edizione del festival mentre Nek al terzo posto. Subito dopo sarebbe nata tra di loro una amicizia davvero molto speciale, fino a quando però un giorno le loro strade si sono divise del tutto.

La fine di una grande amicizia, colpa di Alfredo Cerruti

Pare che minare il loro rapporto sia stato un terzo incomodo ovvero Alfredo Cerruti, che in quegli anni era il manager di Nek. Alfredo avrebbe avuto una relazione con Laura iniziata nel 1993 e finita poi nel 2001. È stato quando la storia tra i due è finita che secondo quanto riferito da Nek, Laura avrebbe deciso di non rivolgere più parola a tutte le persone che avrebbero comunque mantenuto un certo rapporto e anche mantenuto semplicemente dei contatti con il suo ex fidanzato. Tra questi pare che ci fosse proprio Nek, il quale sostiene di aver in diverse occasioni tentato di far ragionare Laura senza però aver avuto alcun esito positivo. Insomma, Laura pare che non abbia più voluto sapere nulla di Nek ed i loro rapporti si sarebbero raffreddati parecchio.

