La prima donna laureata al mondo, a Padova, ci ricorda quanto è antica la questione femminile

Il 25 giugno 1678 (si avete letto bene: 1678) Elena Cornaro Piscopia si laurea. E’ la prima donna a laurearsi a Padova, in Italia e nel mondo intero. Che stesse accadendo qualcosa di speciale lo sapevano tutti visto che la discussione della tesi di laurea in Filosofia era stata spostata dall’università alla cattedrale per accogliere il folto pubblico di curiosi provenienti, pare, da diverse università italiane. Elena Cornaro Piscopia discusse la tesi dottorale in latino commentando brani scelti dalla commissione di esame che al termine, invece di riunirsi per deliberare i voti, scelse di approvare la nuova dottoressa seduta stante. Aveva appena compiuto 32 anni e non le fu mai concesso di insegnare, in quanto donna: mori pochi anni molto giovane, terminando una vita, per quel che si è appreso, piuttosto infelice.

Era nata a Venezia, quinta di sette figli, da un papà nobile e una mamma popolana, Già a 6 anni il padre di era accorto dell’intelligenza della figlia e ne aveva favorito l’educazione assoldando insegnanti di fama. A 19 anni, quando era in età da marito, Elena decise di farsi oblata benedettina, di dedicarsi alla vita religiosa, per poter continuare a studiare. Parlava greco, latino, spagnolo, francese e inglese, suonava quattro strumenti ma la sua passione era la teologia. Ma quando il padre chiese all’università di Padova di assegnare alla figlia la laurea in Teologia il vescovo (e cancellerie dell’ateneo) disse che “dottorar una donna” era uno “sproposito” che avrebbe reso i decisori “ridicoli a tutto il mondo”. Non il primo e neanche l’ultimo come sappiamo, intervento “a sproposito” della Chiesa. Ma Elena non si arrese, cambiò materia e qualche anno dopo riuscì a laurearsi.

La sua impresa resta un esempio mondiale di emancipazione femminile, ancora più grande se si pensa che per avere la seconda donna laureata al mondo, sempre in Italia, toccherà attendere 54 anni. E che solo da qualche giorno Padova ha la sua prima donna rettore. La statua di Elena Cornaro Piscopia è nel cortile dell’Ateneo.