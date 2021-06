isola-dei-famosi,-awed-contro-una-ex-naufraga:-che-attacco!

Isola dei Famosi, Awed contro una ex naufraga: il vincitore va all’attacco, è successo quello che nessuno poteva aspettarsi

(Instagram)

Poteva limitarsi a farsi conoscere da un pubblico diverso da quello che già normalmente lo segue su Youtube. E invece Awed, come è per tutti anche se all’anagrafe è Simone Paciello, è andato fino in fondo tornano a casa con la vittoria e un generoso assegno. Ora se la gode ma non ha dimenticato qualcosa che è successo all’Isola dei Famosi 2021.

Il vincitore del reality, intervistato da ‘Novella 2000′, ha ammesso di avere rivisto un po’ tutto quello che era successo in Honduras e ci sono alcune cose che non lo hanno convinto. In particolare un certo atteggiamento di Francesca Lodo che l’ha deluso: “Una scena che non mi è piaciuta è quando Francesca Lodo ha simulato uno starnuto sulla mia foto. Quasi come se volesse denigrarmi, mi auguro di chiarire la questione”.

In effetti ha ammesso che da quando sono tornati tutti in Italia, ha sentito soltanto alcuni concorrenti uomini. Come Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante, oltre a quelli che erano rimasti con lui nell’ultima settimana del reality. Ma ha parole speciali per un ex naufrago. “Beppe Braida, si è creato un legame particolare. È un uomo eccezionale. Se non avesse dovuto lasciare l’Isola sono certo che avrebbe vinto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isola dei Famosi, ex naufraga racconta: “Ho sofferto la fame per 7 anni”

Isola dei Famosi, Awed contro una ex naufraga: cosa ha deciso di fare in futuro

Ora che ha avuto modo di somatizzare, Awed si è anche fatto un’idea dei motivi che l’hanno portato alla vittoria. Secondo lui uno dei punti di forza è stata la sua coerenza, perché è stato lo stesso dall’inizio alla fine, senza fare giochetti e senza strategie. Piuttosto ha voluto far emergere il lato umano e il pubblico ha riconosciuto questa sua genuinità.

(Instagram).

Ora si gode questa nuova popolarità e conferma di essere single. Per adesso si gode la compagnia degli amici più cari., quando l’amore dovrà arrivare, lo farà. Piuttosto cercherà di sfruttare al meglio il trampolino che gli ha dato l’Isola dei Famosi, ma senza bruciarsi: ” La tv dà tante opportunità, ma bisogna valutarle con accortezza. Intanto sto recuperando i chili persi con una dieta accurata”.