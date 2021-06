in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-27-giugno:-europei:-il-girone-b-l’ha-vinto-la-variante

Mentre i 5Stelle lottano tra la vita e la morte, la cosa che più colpisce è la totale incapacità degli “addetti ai lavori” di capire le ragioni della loro esistenza in vita. Prendete i sondaggi: da tutti dipinti come catastrofici, sono in realtà trionfali, per un movimento in tale crisi di leadership, di identità e […]

Tutto fermo Poche ore per fare pace: pressing sui legali di Grillo. Conte però non si fida L’ex premier parla domani. Il consiglio dei “big”: “Non chiudere, serve altro tempo per convincere il garante” di Luca De Carolis e Paola Zanca

L’inchiesta – Genova: i documenti inediti Morandi, le email della strage annunciata Esclusivo – Allarmi ignorati, manutenzioni al ribasso e report falsificati: il dossier della Finanza. Sono 59 gli imputati, ma prime prescrizioni in arrivo nel 2023 di Nicola Borzi e Marco Grasso

La crisi covid I sindacati avvisano Draghi: “Non tradisca i lavoratori” Licenziamenti – La giornata di manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil che bocciano il decreto con la proroga selettiva: “Stop fino a ottobre, o sarà bomba sociale” di Andrea Giambartolomei e Roberto Rotunno

L’intervista “Riformare la giustizia senza tante storture. Basta tentennamenti” Gustavo Zagrebelsky: “Gli avvocati che abusano della prescrizione non sono buoni cittadini”

Salerno De Luca jr star al festival, si finge vittima dello scoop di Fanpage che lo fece dimettere Cuore in gola e paure superate. “Ho preso un proiettile vagante che forse non era rivolto direttamente a me”. Lo ha detto Roberto De Luca, ex assessore di Salerno, figlio di Vincenzo De Luca. È tornato a Salerno da scrittore venerdì sera. Ospite di un festival letterario foraggiato dalla Campania del padre e che è […]

Il racconto “La barca”, una questione di ferite e affetti perduti Ritrovato tra gli archivi dell’Ora, assieme ad altri testi di Andrea Camilleri pubblicati sulla storica testata nel 1949, uno dei lavori giovanili del multiforme scrittore di Andrea Camilleri

Cisgiordania La morte dell’attivista che mette alle corde il potere di Abu Mazen Dissidente dell’Anp perde la vita dopo l’arresto con metodi violenti. L’anziano leader è con le spalle al muro

L’intervista – Domenico De Masi “Si devono parlare, altrimenti regalano il Paese alla destra” “Se avessi la possibilità di sedermi insieme a Grillo e a Conte, gli direi due cosette sulle quali avrebbero la possibilità di riflettere”. Domenico De Masi, il mediatore. Conosco abbastanza bene Grillo, invece con Conte ho molta meno confidenza. Resto tuttavia convinto che i due se trovassero il modo di incontrarsi, oggi come oggi brinderebbero […]

La base – Rivolta su Fb “Caro Beppe, ritrova la lucidità: così il M5S rischia di scomparire” “Caro Beppe, recupera un po’ di lucidità perché ultimamente stai sbagliando tutto”. L’ultimo post su Facebook pubblicato da Beppe Grillo è un elogio al salario minimo, ma il commento più cliccato riguarda tutt’altro. Lo scrive Marco Linelli, evidentemente deluso dallo scontro tra il fondatore e Giuseppe Conte: “Caro Beppe, se il Movimento perdesse Conte è […]

L’intervista “Trasferte rischiose. A Wembley 60mila per la finalissima? Una roba da matti” Andrea Crisanti: “I tifosi sugli spalti urlano: questo favorisce il contagio”

Non pervenuti Altro che immunità di gregge: uno su quattro non si vaccina Picchi del 29% – In Campania ne mancano 1,5 mln ma il fenomeno è nazionale di Vincenzo Iurillo e Natascia Ronchetti

Le carte L’audio del 2017: “Qui se famo male, quello va de sotto” Dirigente – Donferri parla del Polcevera di Nic. Bor. e Mar. Gra.

L’intervista “Blocco settoriale insensato: ci ascoltino” PIerpaolo Bombardieri (Uil) – “Limitato al tessile, salverà chi fa le camicie e non chi fa i bottoni”

Nuova delibera Il deputato che va dal giudice non perde la diaria Non saranno preoccupati come Silvio Berlusconi, che quand’era a Palazzo Chigi pur di zompare i processi si era addirittura fatto fare una legge apposita sul legittimo impedimento. Ma a quanto pare anche per i parlamentari semplici le aule di giustizia sono fonte di preoccupazione: dalla scorsa legislatura premono per fare in modo che, se convocati […]

La tragedia in Puglia Muore per la fatica nei campi: stop nelle ore più calde È stato stroncato da un malore a fine giornata, a Brindisi, il 27enne Camara Fantama, dopo aver lavorato per ore nei campi, sotto il sole, a temperature elevate e per una paga di circa 6 euro l’ora. Giovedì, il suo corpo senza vita è stato trovato nelle campagne di Tuturano, frazione di Brindisi, da un […]

“Il governo intervenga” Non solo licenziamenti, anche il blocco degli sfratti finisce a giugno: 80mila a rischio Dal primo luglio ricomincerà l’esecuzione degli sfratti per morosità e “il decreto Sostegni bis non affronta questo nodo cruciale”. Lo hanno denunciato le sigle sindacali a tutela degli inquilini, tra cui Asia-Usb, Rentstrike e Cambiare Rotta, che ieri sono scese in piazza a Roma per protestare contro lo sblocco degli sfratti e ribadire il diritto […]

Stati Uniti Killer di Floyd, un futuro da galeotto nella cella 3×3 Chiuso da solo in una cella di meno di nove metri quadrati, la prigionia di Derek Chauvin sarà una lotta per la sopravvivenza: in carcere, molti detenuti non avranno alcuna simpatia per quell’ex poliziotto che ha ucciso un nero inerme. Chauvin è stato condannto a 22 anni e mezzo di detenzione per l’uccisione, il 25 […]

La maxi frode Scandalo Wirecard, tutte le “distrazioni” e il mutismo di Scholz Germania – Le conclusioni del Parlamento: il responsabile delle Finanze non ha collaborato di Rob. Zun.