i-fantasmi-del-palazzo-di-miami:-in-159-sepolti-sotto-le-macerie

New York – Tre giorni dopo il crollo di una palazzina a Surfside, vicino a Miami Beach in Florida, erano ancora 159 i dispersi sotto le macerie. La speranza di ritrovare dei superstiti si affievolisce di ora in ora, malgrado l’uso di tecnologie sofisticate, i raggi infrarossi, le squadre speciali della protezione civile della Florida che hanno esperienze accumulate nelle operazioni di soccorso dopo l’11 settembre a New York, dopo il terremoto di Haiti e molti uragani.